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Dünyada bir ilk: Pandemi balesi

#Bale#Pandemi#Koronavirüs
Dünyada bir ilk: Pandemi balesi
Umut ERDEM

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, tüm dünyanın uzun süredir yaşadığı COVID-19 pandemisini bugün 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında ilk kez sahneye taşıyor.

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Salgın sürecinde yaşanan zorlukları sanatsal bir yapıyla anlatan ‘Pandemic’ adlı eser, dünyada COVID-19 pandemisini anlatan ilk bale çalışması olarak kayıtlara geçecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi’nce hazırlanan eserin koreografisi Volkan Ersoy ile Armağan Davran imzasını taşıyor.

Dünyada bir ilk: Pandemi balesi

SAĞLIKÇILAR SAHNEDE

Baleye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli dört sağlık çalışanı da rol alarak katkı veriyor. Dijital efekt ve özel tasarlanmış görüntülerle desteklenen eserde, dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski’ye ait. Pandemic bale eseri Bach, Vivaldi ve Albinoni’ye ait müzikleri ve Alper Saldıran’ın konuk sanatçı olarak yer alacağı konseptle sanatseverlerle buluşuyor. Sağlık çalışanlarına ithaf edilen eserde COVID-19’un duyulması ile birlikte evlere kapanmaktan, ilişkilerde sanal yakınlaşmalara yönelime, Zoom uygulaması üzerinden görüşmelere ve hastaların ölümüne kadar pek çok ayrıntıya yer veriliyor.

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#Bale#Pandemi#Koronavirüs