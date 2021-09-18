Dünyada bir ilk: Pandemi balesi

Haberin Devamı

Salgın sürecinde yaşanan zorlukları sanatsal bir yapıyla anlatan ‘Pandemic’ adlı eser, dünyada COVID-19 pandemisini anlatan ilk bale çalışması olarak kayıtlara geçecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi’nce hazırlanan eserin koreografisi Volkan Ersoy ile Armağan Davran imzasını taşıyor.

SAĞLIKÇILAR SAHNEDE

Baleye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli dört sağlık çalışanı da rol alarak katkı veriyor. Dijital efekt ve özel tasarlanmış görüntülerle desteklenen eserde, dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski’ye ait. Pandemic bale eseri Bach, Vivaldi ve Albinoni’ye ait müzikleri ve Alper Saldıran’ın konuk sanatçı olarak yer alacağı konseptle sanatseverlerle buluşuyor. Sağlık çalışanlarına ithaf edilen eserde COVID-19’un duyulması ile birlikte evlere kapanmaktan, ilişkilerde sanal yakınlaşmalara yönelime, Zoom uygulaması üzerinden görüşmelere ve hastaların ölümüne kadar pek çok ayrıntıya yer veriliyor.