Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Üçlüsü, Arter’de

‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’, Türkiye’den sıra dışı yeteneklere sahip genç müzisyenleri yaşam ve enstrüman bursu ile destekleyerek 12 yıldır dünya sahnelerine takdim ediyor. DSGM’de yer alan ve bugünün uluslararası platformda aranan solistleri haline gelmiş müzisyenler Arter’de izleyicilerle buluşuyor. Türkiye’de klasik müziğin gelişmesi ve yurt dışına açılması konusunda önemli katkıları olan bu kuruluşun yetiştirdiği sanatçılar, klasik müzik severler için kaçırılmayacak bir seri oluşturuyorlar.

Serinin dördüncü konserinde, Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Üçlüsü yer alacak. Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Üçlüsü’nde kemanda, Veriko Tchumburidze bulunuyor. Çelloda, Umut Sağlam; piyanoda ise Tolga Atalay Ün yer alıyor.