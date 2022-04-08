Dünya Kitap'ın en iyisi Ülker Abla

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Dünya Kitap Yılın En İyileri Ödülleri'nin 29'uncusu belli oldu. Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal’dan oluşan 2021 Dünya Kitap Yılın Telif, Yılın Çeviri kitapları ve Yılın Yayınevi Seçici Kurulu oy birliği ile Seray Şahiner’in 'Ülker Abla' (Everest Yayınları) adlı romanına Yılın Telif Kitabı ödülünün verilmesini kararlaştırdı. Aynı seçici kurul Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin’in dilimize Adania Shibli’den çevirdiği 'Küçük Bir Ayrıntı (Can Yayınları) kitabına Yılın Çeviri Kitabı ödülünün verilmesini yine oy birliğiyle kararlaştırdı…

Yılın Yayınevi Ödülü'nün sahibi ise aynı seçici kurulun oybirliği ile Kronik Kitap olarak belirlendi.



Didem Eryar Ünlü, Doğan Selçuk, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Osman Saffet Arolat, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar’dan oluşan 2021 Dünya Kitap Yılın 'İş Dünyası' kitapları Seçici Kurulu oy birliği ile '1871-2021 Kuru Kahveci Memed Efendi Mahdumları'nın 150 Yılı' kitabını 'Yılın İş Dünyası Marka Kitabı', Ayşen Zamanpur’un 'Bir Markanın Direniş Öyküsü, Diren Keçi' (Doğan Kitap) kitabını 'Yılın İş Dünyası Anı Kitabı' olarak seçti. 'Yılın İş Dünyası Uluslararası Kitap Ödülü' ise Mariana Mazzucato’nun 'Girişimci Devlet'ine (Koç Üniversitesi Yayınları) verildi.



YILIN POLİSİYE KİTABI: ECEL ÇİÇEKLERİ

Adnan Özer, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve Sevin Okyay’dan oluşan 2021 Dünya Kitap Yılın Polisiye Kitabı Seçici Kurulu oy birliği ile Elçin Poyrazlar’ın 'Ecel Çiçekleri' (Doğan Kitap) kitabına Yılın Polisiye Kitabı ödülü verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Genç yazarların ilk eserlerinin değerlendirildiği Polisiye Teşvik ödülü dalında ise bu sene ödül verilmedi.

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç’tan oluşan 2021 Dünya Kitap Yılın Gastronomi Kitabı Seçici Kurulu oy birliği ile Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadin, Arif Bilgin, Suavi Aydın’ın hazırladıkları 'Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı/Bir Yemek Antropolojisi' (Yapı Kredi Yayınları) kitabına Yılın Gastronomi Kitabı ödülünün verilmesini kararlaştırdı. Aynı kurul, Ebru Baybara Demir’e Gastronomi Kültürü Emek Ödülü, Ali Ekber Yıldırım’a ise Jüri Özel Ödülü verilmesini yine oy birliğiyle kararlaştırdı…

Dünya Kitap 2021 Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü ise Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nın oldu…