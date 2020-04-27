Dünya Caz Günü’ne özel online festival

Alp Ersönmez

Garanti BBVA, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’ne özel online festival. ‘Beş Konser Tek Akşam’ sloganıyla 30 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirilecek etkinlikte Anıl Şallıel, Ece Göksu, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Cenk Erdoğan canlı yayınla dinleyicilerine cazla dolu bir akşam yaşatacak.

Beş Konser Tek Akşam programı şöyle...

19.30 – 20.10 Anıl Şallıel Instagram: anilsalliel

20.15 – 20.55 Ece Göksu Instagram: ecegoksu

21.00 – 21.40 Alp Ersönmez Instagram: ersonmezalp

21.45 – 22.25 Çağrı Sertel Instagram: cagrisertel

22.30 – 23.10 Cenk Erdoğan Instagram: prdszgitarist

Anıl Şallıel

30 Nisan Perşembe 19.30 / @anilsalliel

26 yaşındaki genç müzisyen Anıl Şallıel, geçtiğimiz 10 sene içerisinde; funk’a duyduğu tutkunun bir ürünü olan “What da Funk”, kardeşi alto saksafoncu Batu Şallıel ile “Şallıel Bros.” ve Önder Focan’la “Funkbook” gibi projelere imza atarak önemli bir takipçi kitlesi edindi. Şallıel; her biri kendi alanının önde gelen müzisyenleri arasına girmiş isimler eşliğinde cazı, kendi hissettiği yerden yorumluyor. Genç saksafoncu son projesi “166 Days” ile 166 günlük bir zaman diliminde neredeyse her gün başka bir şehirde uyanan bir müzisyenin hikayesini anlatırken, dinleyicileri kendi dünyasında bir yolculuğa davet ediyor.

Ece Göksu

30 Nisan Perşembe 20.15/ @ecegoksu

Ece Göksu, Ankara’da doğdu. 5 yaşından itibaren piyano dersleri almaya ve Ankara DOB Çocuk Korosu’nda söylemeye başladı. 11 yaşında HÜ Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümüne girdi. 2002‘de İstanbul’a taşındı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun oldu. Caz kulüplerinde, konser salonlarında, festivallerde sahneye çıktı; reklam müziği seslendirdi. Fulbright bursunu kazandı ve William Paterson Üniversitesinden de burs alarak New Jersey’de caz vokal yüksek lisansı yapmak üzere ABD’ye gitti. 2012’de ilk solo albümü Masal’ı çıkardı. 2013’te İstanbul Caz Festivali’nde armonika virtüözü, Grammy ödüllü Gregoire Maret ile konser verdi. İstanbul, İzmir, Antalya ve Eskişehir senfoni orkestralarıyla solist olarak konser verdi. 2014’te Neşet Ruacan ve Volkan Hürsever ile kaydettikleri, caz standartlarından oluşan albümleri “Slow Hot Wind” yayınlandı. Göksu New York ve İstanbul’da yaşıyor; konserler vermeye devam ediyor.

Alp Ersönmez

30 Nisan Perşembe 21.00/ @ersonmezalp

2003’de Bilgi Üniversitesi Jazz Kompozisyon Bölümü’nü bitiren Ersönmez, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, MadenÖktemErsönmez, Wonderland ve Sonic Boom gibi grupların yanısıra Türk pop müziğinin dünyada en çok tanınan ismi Tarkan’ın da bas gitaristliğini yapıyor. Anadolu’nun Kayıp Şarkıları ve Yalın orkestralarıda müzik direktörü olan ve başarılı sanatçı Nil Karaibrahimgil’in de bas gitaristliğini yapan Ersönmez, Kangroove, Erkan Oğur, Derya Türkan, Dilek Türkan, Quartet Muartet, Erik Truffaz, Wax Poetic, Bugge Wesseltoft, Aydın Esen, Butch Morris, Athena, Dj Logic, Cahit Berkay, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Önder Focan ve Akın Eldes gibi sanatçılar ve projeler ile sahne ve albüm çalışmaları yaptı. Aranjör ve prodüktör olarak Athena, Yalın, Dilek Türkan ve Eskiz gibi isimlerle de çalışan Ersönmez, ayrıca birçok pop müzik albümünde, film ve belgesel müziklerinde ve single’da yer aldı.İlk solo albümünü 2011′de çıkaran Ersönmez’in 2020’de çıkacak olan yeni albümü “Cereyanlı”, elektronik destekli altyapıları ile “dans kokulu caz”ı dinleyiciyle buluşturuyor. Albümde Erik Truffaz, Bugge Wesseltoft, İlhan Erşahin, Papa Dee (Brooklyn Funk Essentials), Arto Tunçboyacıyan ve İmer Demirer gibi özel misafirler yer alıyor.

Çağrı Sertel

30 Nisan Perşembe 21.45/ @cagrisertel

Henüz 12 yaşında aldığı piyano dersleriyle müzik hayatı başlayan Çağrı Sertel, güzel sanatlar lisesinde okuduğu yıllarda kendi şarkılarını yazmaya başladı. Bilgi Üniversitesi Piyano Bölümü’nde okuduğu yıllarda ise Aydın Esen, Ricky Ford, Donovan Mixon, Cengiz Baysal, Can Kozlu ve Selen Gülün ile çalışarak bugünkü kariyerinin temellerini oluşturdu.İlk albümü “Newborn” 2010 yılında dinleyiciyle buluştu. Onu, yedi yıl aradan sonra yayınlanan “Instant” takip etti. Modern ve progresif çizgisinin yanı sıra kimi zaman etnik müzik öğelerinin de bu modernizmle harmanlandığı albümde, Çağrı Sertel’e piyanoda Fender Rhodes, gitarda Sarp Maden, viyolonselde Çağ Erçağ, saksafonda Engin Recepoğulları, kontrbasta Volkan Hürsever; davulda ise Volkan Öktem eşlik etti.Aranjör, besteci ve prodüktör kimliğiyle farklı projelere imza atan ünlü piyanist; elektronik, caz ve rock gibi birçok tarzda müzik yapmayı sürdürürken, bir yandan da canlı performanslarına devam ediyor.

Cenk Erdoğan

30 Nisan Perşembe 22.30/ @prdszgitarist

1979 doğumlu müzisyen, müzik çalışmalarına lisede Murat Ermutlu ile başladı.1997’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik (Kompozisyon) Bölümü’ne burslu girmeye hak kazandı. Kamil Özler, Neşet Ruacan, Şevket Akıncı ile gitar teknikleri ve ifade biçimleri ve Aydın Esen, Ali Perret, Can Kozlu, Kamil Özler,”Butch” Morris ile caz kompozisyon ve aranje teknikleri üzerine çalıştı.2000 yılında kurduğu “On CUE” adlı grup ile çeşitli caz kulüplerinde bestelerini çaldı.2001 yılında müzik bölümünü birincilikle bitirdi.2003 yılında “aria music”de Cengiz ONURAL’ın “Bir Nefes Hayat” adlı albümünde aranjör olarak yer aldı.2008’de ilk albümü “İLE”yi kaydetti. Aynı yıl, Çağan Irmak’ın “Issız Adam” adlı filmin müziklerini aria ile yaptı ve Yeşilçam tarafından verilen “2009 En İyi Film Müziği” ödülünü ve “Direkler Arasi Seyircileri Tiyatro Ödülleri”nde “Şems Unutma” adli oyuna besteledikleri müziklerle “Özgün Tiyatro Müziği Ödülü”nü Jehan Barbur ile aldı. 2009 yılı itibariyle uluslararası birçok festivalde hem kendi triosu hem de çeşitli caz sanatçılarıyla birlikte çaldı. 2011 yilinda Ron Scudder’in Prodüktörlüğünde ikinci studyo albümünü San Franciscoda Bird&Egg studyolarında kaydetti.Bu albümde efsane Basci Kai Eckhardt ve Jason Lewis ile çalisti. Amerikada Berkeley Jazz School Records etiketiyle yayinlanan albüm.Türkiyede Baykus Müzik Etiketiyle yayinlandi. Çalışmalarına halen ‘aria music’ ile film ve dizi müzikleri yaparak ve kendi adını taşıyan triosu ile konserler vererek devam ediyor.