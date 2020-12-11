‘Dün Bugün Yarın’ Türkiye’de caz

Akbank Caz Festivali, Türkiye’de cazın gelişimini 30 yıldır en çok destekleyen organizasyonlardan biri. Bir caz festivali olarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak popüler ama cazla alakası olmayan isimlerle programını garanti altına almaktansa cazdan aldığını yine caza yatırması nedeniyle bizim gibi müşkülpesent cazseverler için ayrı bir anlamı ve güzelliği var, onu da baştan söyleyeyim. İster ‘caz mafyası’ deyin ister başka isim verin, Türkiye’de cazı samimi bir tutkuyla icra ve takip eden herkes için Akbank Caz Festivali bir numaralı uluslararası caz organizasyonudur, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Çünkü mesele elini taşın altına koymak ise Akbank Sanat ve Pozitif bunu bugüne dek layıkıyla yaptı ve cazın yeni nesillere aktarılması için 29 yılda 773 konser, 1000 atölye ve 100’ün üzerinde söyleşi gerçekleştirerek 500 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. Bu noktada çok şey borçlu olduğumuz sevgili Mehmet Uluğ’u saygı ve özlemle anmak isterim...

Gelelim Akbank Caz Festivali’nin, insanlık tarihinin en meymenetsiz yıllarından birine rastlayan 30. yıldönümüne... Pandemiyle birlikte tüm dinamiklerin değiştiği, konserlerin yapılamadığı, etkinliklerin ötelendiği bu dönemde festival ekibi ümitsizliğe kapılmaktansa Türkiye ses kayıt tarihine geçecek benzersiz bir projeye girişti. ‘Dün Bugün Yarın’ adlı bu proje Akbank Caz Festivali’nin 30 yılını içeren retrospektif ve dahi bence gayet propespektif bir çalışma.

Akbank Caz Festivali’ni gündem şartları nedeniyle belki fiziksel olarak yaşayamıyoruz fakat 30 yılda festivale emeği geçmiş çok sayıda müzisyeni bir arada bulabiliyoruz.

30 özgün beste ve 80’e yakın sanatçının performansını kapsayan ‘Dün Bugün Yarın’ sadece albüm olarak değil, kayıt süreci ve sanatçı söyleşilerinden oluşan belgesel görüntüleriyle de hem geçmiş 30 yılın hem de dönemin ruhunu yansıtması bakımından önemli bir değer taşıyor. Proje için beste sipariş edilen müzisyenlerin bunun için çok kısa bir zamanı olması bir yandan gerilimi artıran bir unsur olsa da beraberinde yaratıcılığı kamçılamış.

Proje çok kısa sürede ortaya çıkmış. Organizatörler iki hafta gibi kısa bir sürede sanatçılardan bestelerini hazırlamalarını istemiş ve sonrasında beste siparişleriyle beraber Hayyam Stüdyoları’nda 15 gün süren bir kayıt sürecine geçilmiş.

Doublemoon Records/Gloss Musik etiketiyle yayımlanan albüm Ali Perret, Aydın Esen, Ayşe Tütüncü, Baki Duyarlar, Barış Demirel - Barıştık Mı, Burak Bedikyan, Cem Tuncer, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel, Deniz Taşar, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, İmer Demirer, Jülide Özçelik, Kağan Yıldız ve Sibel Köse, Kamil Özler, Kerem Görsev, Konstrukt, Lahza (Cenk Erdoğan & İkiz), MÖE (MadenÖktemErsönmez), Neşet Ruacan & Ozan Musluoğlu Quartet, Nilüfer Verdi, Oğuz Büyükberber, Okay Temiz, Önder Focan, Selen Gülün, Timuçin Şahin, Tuna Ötenel, TÖZ (Tamer Temel, Ercüment Orkut, Cem Aksel) gibi Türk caz sahnesinin önemli isimlerinin ve gruplarının bestelerinden oluşuyor.

Albüme eşlik eden müzisyenler arasında ise Adem Gülşen, Barış Doğukan Yazı, Burak Irmak, Berkan Tilavel, Bulut Gülen, Can Çankaya, Cem Nasuhoğlu, Çağdaş Oruç, Efe Demiral, Ekin Cengizkan, Engin Recepoğulları, Eren Turgut, Eylül Biçer, Eylül Ergül, Ferit Odman, Fırtına Kıral, İzzet Kızıl, Kaan Bıyıkoğlu, Kamil Yılmaz, Korhan Futacı, Kürşad Deniz, Mehmet Ali Şimaylı, Meriç Demirkol, Miraç Yavuz, Nedim Ruacan, Orhan Deniz, Neşet Ruacan & Ozan Musluoğlu Quartet, Serhan Erkol, Selim Aydın, Şenol Küçükyıldırım, Şenova Ülker, Taşkın Akarsu, Tibet Akarca, Tolga Tohumcu, Turgut Alp Bekoğlu, Umut Çağlar ve Volkan Hürsever bulunuyor.

Türk caz sahnesini yansıtan ve arşiv niteliği taşıyan bu albüm, plak formatının yanı sıra dijital kanallarda da paylaşılmak üzere cazseverlerle buluştu. Belgesel ve söyleşi kısmını, sanatçıların ağzından albümde yer alan bestelerin ortaya çıkış hikâyelerini eşzamanlı olarak sosyal medya kanallarından da takip edebilirsiniz. Albümdeki 30 müzisyenin 30 eserinden biri hakkında daha az veya çok bahsetmek haksızlık olacağı için bu muhteşem çalışmanın sanatçı listesiyle Akbank Caz’ın 30. yıldönümünü selamlayalım. Nice 30 seneler olsun...