Drumstone, dünya müzik sahnesinde

Türkiye’deki başarılarını hızla dünya elektronik müzik sahnesine taşıyan Drumstone, dünyaca ünlü Hollandalı müzisyen Hardwell’in “Retrograde” adlı parçaya yaptıkları remiksle tüm dikkatleri üzerine çekti. Elektronik Müziğin en önemli isimlerinden Hardwell’in EDM tarzındaki şarkısı Retrograde’a remix yaparak, iki farklı müzik arasında nasıl bir bağ kurduklarını dünya müzik piyasasının beğenisine sunup tam not aldılar. Temelini günlük hayattaki seslerden alan Drumstone, kendi ayak seslerinden, kuş seslerine, çöp tenekesine vurarak çıkardıklar seslerden her obje ve olayın seslerini kullanarak yarattıkları setlerle büyük ilgi görüyor. Dark, melodik, sinematik ve atmosferik tınılar etrafında kendi hayat hikayelerinin izini sürerek eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Melodik ve sinematik

Melodik ve progressive techno müziği bütünleştiren melankolik tarzlarıyla dikkat çeken ve kısa sürede belli kitlelerin dikkatini çeken Drumstone, ortak vizyonlarının izdüşümü olan müzikal maceralarıyla 2017 yılında tanınmaya başladı. 2019 yılında ilk kayıtları “Wanheda” ve “Titus”u Wold Records’dan çıkardıktan sonra, yayımlanan EP’leriyle uzun bir süre Beatport’un Top 100 listesinde kalmayı başardılar. Kendilerine özgü müzikleriyle dünya çapında üne sahip olan Hidden Empire, Blancah, Soel, Erly Tepshi ve Alberth gibi isimlerin desteğini kazanmayı da başaran Drumstone; “Guiding Light” adlı kayıtlarıyla ünlü Dj Tiesto yönetimindeki plak şirketi AFTR:HRS’dan çıkan iki parçalık “Lost River” çalışmasıyla da büyük beğeni topladı. İkili, AFTR:HRS’da ilk olarak geçen yıl yayımladıkları “Wanderlust” teklileriyle de yer almayı başardı.

Tiesto etkisi

2020 yılında dünyaca ünlü prodüktör ve Dj Tiesto; ikiliyi dünyanın en iyi elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland sahnesinde “Wanderlust” isimli şarkılarını çalarak geniş kitlelere duyurmuştu. Festival sonrası şarkıyı kendi plak şirketi AFTR:HRS Records tarafından dinleyicilerin beğenisine sunan Tiesto, Drumstone’un birçok dünya yıldızının beğenisini toplayarak global anlamda başarılara imza atmasını sağladı. Drumstone, 2021’in ilk çeyreğinde yine Tiesto’nun plak şirketinden çıkan Lost River adlı EP’leriyle müzikal yolculuğuna devam ediyor.

Müzikal kariyerlerine yeni müzik yayıncıları Itzel Records ile devam etme kararı alan Drumstone, müzik yapımcısı iki kardeş Şahin ve Onur’un başarısının izlerini taşıyor. Akın Şahin’in kurucusu olduğu Itzel Records, Drumstone gibi birçok başarılı genç yeteneği uluslarası müzik sahnesine taşıyarak dünyanın en iyi festivallerine uzanan hikayelere imza atmak istiyor.

Instagram: drumstoneofficial

Instagram: itzelrecords