Down sendromlu bir süper kahraman

Down sendromlu çocuklara terapi desteği sağlayan UpSendrom Girişimi’nin kurucusu, yazar ve seslendirme sanatçısı Acerakis’in kaleme aldığı ‘Aris’in Yolculuğu: Dadu’ onu benzerlerinden ayıran eşsiz bir ilki barındırıyor. Macera dolu, sürükleyici hikâyesi ve birbirinden ilginç karakterlerinin yanı sıra süper kahramanı down sendromlu bir çocuk olan ilk bilimkurgu romanı karşımızdaki. Ayrıca yan karakterlerde farklı özel gereksinimli çocuklara da yer veriyor Acerakis. Ve ne mi oluyor? Bu soluksuz maceranın yaşattığı heyecandan ve kahramanların süperliğinden zerrece bir şey eksilmediği gibi kahramanlığın/bireyliğin hem gerçek hem kurgusal dünyada sadece ‘normal’lere layık nitelikler olduğuna dair saklı kibir, kabul ve önyargılarımız paramparça oluyor.

Aris, barış ve eşitliğin hâkim olduğu Dadu gezegeninde yaşayan, kış mevsimine ve fotoğraflardan tanıdığı Dünya’ya tutkun, down sendromlu bir çocuk. Dünya’ya gidip oradaki hayatı deneyimlemek ve dört mevsimi yaşamak en çok istediği şey. Anne-babası ve onayını alması gereken Bilgeler Meclisi ise oldukça endişeliler bu konuda. Dünyalıların aksine Dadulular, farklılıkları mavi ya da kahverengi gözlü olmak gibi sıradan şeyler olarak görüyorlar. Dadu’da hiç kimse farklılığı sebebiyle mutsuz ve ötekileştirilmiş hissetmiyor kendini. Dünya’da Aris’i bekleyen şeyinse sevgisizlik, önyargı ve kalp kırıklığı olduğunu düşünüyor yakınları. Bu kaygılarının kaynağı tecrübeyle sabit. Ama ne aşması gereken tehlikelerle dolu yolculuk ne de Dünya hakkında anlatılanlar söndürebiliyor Aris’in tutkusunu.

Acerakis’in Dadu anlatımı ‘normaller’ üzerine kurulu sistemimize, aklı ve kalbi önyargılarla dolu insanlara ayna tutarak Dünya’nın özel gereksinimli çocuklar ve aileleri tarafından ne denli yaşanılmaz hissedildiğini yüzümüze vuruyor. Fakat tüm bunları, okurları didaktizme boğmadan, kurguya o kadar ustaca giydirip hikâyenin parçası kılıyor ki, bir taraftan usul usul bu gerçekleri sezinliyor, bir taraftan macera peşinde sürükleniyoruz.

SAĞDUYU VE CESARET!

Ali Doğanlı’nın çizimleriyle ayrı bir ruh kattığı ‘Dadu’, ‘Aris’in Yolculuğu’ üçlemesinin ilk kitabı. Bilgeler Meclisi’nin zorlu sınavını geçerek Dünya’yı ziyaret iznini koparan Aris’i gizemli geçitler, dipsiz kara delikler, korkunç varlıklar kadar güzel sürprizler ve dostluklarla da dolu bir yolculuk bekliyor. Kötülere karşı elindeki koz, down sendromlu çocuklar her söz konusu olduğunda bahsedilenin aksine ‘sevgi kelebekliği’ değil sağduyusu, cesareti, umudu ve tebessümü. Tıpkı tüm çocuklar gibi.

Aris uzayın sonsuzluğunda yol alırken bizler de nefes kesici serüvenler eşliğinde hayal gücünün sınırlarında dolaşıyor ve ufukta mavi gezegen belirdiğinde bir gün tüm Daduluların çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebilecekleri bir Dünya’ya kavuşmayı diliyoruz.

ARİS’İN YOLCULUĞU

DADU

Acerakis

Resimleyen: Ali Doğanlı

Doğan Egmont, 2020

132 sayfa, 22 TL.