Dostluğun en masum hali...

Bir üfleyişimizle sayfalardan havalanıp uçuverecekmişçesine hassas, incecik, zarafet dolu çizgiler. Bazen neşeyle gülümseten, bazen sessizce hüzünlere daldıran, mizah ve şiirselliğin iç içe geçtiği metinler. Dünyaca ünlü karikatürist Sempe’nin Desen Yayınları’ndan çıkan kitabı ‘Elma Surat’ın Akılalmaz Hayatı’ dostluğun en saf, en masum halleriyle örülü sıcacık bir battaniye gibi sarıyor üşüyen, yalnız kalpleri.

Küçük Savaş Kızıltaş, namı diğer Elma Surat ortada hiçbir neden olmaksızın yüzünü kızartıp duran tuhaf bir hastalıktan mustariptir. Üstelik utanıp sıkılması, gerçekten kızarması gereken zamanlar hariç. Öğretmen “Otur, sıfır” dediğinde tüm sınıf kendini onun yerine koyup kıpkırmızı kesilirken Savaş Kızıltaş ay gibi parlamaktadır. Hal böyle olunca, arkadaşlarının arasına karışmaktan kaçınan Elma Surat çareyi yalnızlıkta bulur.

Ve günler aklında hep aynı, neden kızardığı sorusuyla öylece geçip giderken onu hayata bağlayacak sürprizle karşılaşır Kızıltaş. Hayır, bu ne hayalini kurduğu gibi onu iyileştirecek kadar hünerli bir doktor ne de bir orman perisidir. İşe bakın ki apartmanlarına yeni taşınan ve sürekli hapşırıp duran, tıpkı Elma Surat gibi teselliyi yalnızlıkta bulan Savaş Bahçetırmığı da bugüne kadar onu iyileştirecek bir nehir cinine rastlamamıştır. Savaş ve Barış’ın öyle büyülü bir karşılaşma anları var ki tüm cinler, periler, sihirli değnekler bir araya gelse bu tılsımı yaymayı başaramazlar sanırım. Çünkü bu gücünü farklılıkların birlikteliğinden alan, yıllara ve engellere meydan okuyan, köklerini kalplere salan eşsiz bir dostluğun başladığı an.

ELMA SURAT’IN AKILALMAZ HAYATI

Jean Jacques Sempe

Çeviren: Damla Kellecioğlu

Desen Yayınları, 2021

128 sayfa, 42 TL.























CANAVARA KARŞI 'CIIIRT' SESİ



Şehrin çocuklarına korku salan, rüyalarına musallat olup uykularını kaçıran ama gelin görün ki “cııırtt” sesiyle kalbi yerinden oynayıp tabanları yağlayan bir canavarla tanışıyoruz. Puh Canavarı’na önce çok kızsanız da işin aslını öğrendikten sonra sarılmak isteyeceksiniz.

Haldun İlkdoğan’ın sıcacık bir üslupla kaleme alıp İrem Ustaoğlu’nun şeker tadında resimlerle donattığı ‘Puh Canavarı ve Cesur Suzi’ korkularıyla yüzleşmek isteyen cesur çocukların, dayanışma ve heyecanın başrolde olduğu bir maceraya ortak ediyor bizleri.

Her şey şehrin ucundaki karanlık, sonsuz çukurdan bir gölge halinde yükselen Puh Canavarı’nın gri bir bulutu andıran gövdesiyle sokaklarda belirmesiyle başlıyor. O günden sonra Işıklar Şehri’nde huzurlu geceler son buluyor, çocuklar kötü rüyalar görüyor, uykular haram oluyor. Ta ki bir gün Suzi canavardan korunmak için karton ve bant kullanarak kendine bir kask yapıncaya kadar. Suzi biraz da tesadüflerin yardımıyla hiç hesapta olmayan bir şeyi keşfediyor ki bu sadece olayların değil ileride canavarın rengini de değiştirecek bir keşif. İnanması güç ama bu canavar koli bandının çıkardığı “cııırrt” sesinden çok ama çok korkuyor.

Bunu duyan çocuklar durur mu, dayanışmayla bir araya geliyor ve koşturmaca dolu serüvene atılıyorlar; kasvetli bir grilikle başlayıp pamuk şekeri kıvamında son bulan bir serüven.



PUH CANAVARI VE CESUR SUZİ

Haldun İlkdoğan

Resimleyen: İrem Ustaoğlu

İthaki Yayınları, 2021

36 sayfa, 22 TL.