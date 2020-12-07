Doğduğu gün veda

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: Ankara’nın köklü tiyatro kuruluşlarından Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) 58 yıldır oyunlarını sahnelediği Kızılay Ihlamur Sokak’taki tiyatro salonunu dün boşaltmak zorunda kaldı. Çok sayıda usta sanatçının yetişmesine ön ayak olan AST yönetimi, 58 yıldır maddi zorluklara rağmen salonu ayakta tutmak için her türlü fedakârlıkları gösterdiklerini ancak “evlerinden ayrılmak zorunda” olduklarını duyurdu. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:



EVİMİZDEN AYRILDIK



“Pandemi döneminin getirdiği kaldırılamaz yükler, yıllardır mahrum bırakıldığımız devlet yardımları, mülk sahibinin bir tiyatro kurumuna dayattığı ağır koşullar sebebiyle; bir kentin, bir ülkenin belleğini, tarihini, kültürünü temsil eden; sayısız sanat insanının yetişmesine vesile olmuş; oyunlarına, her türlü etkinliklere ev sahipliği yapmış evimizden ayrılmak zorunda bırakıldık. 1963’ten beri aynı adreste perdelerini açan salonumuz, şimdi bir otel, otopark veya bir mağazanın deposu olmakla karşı karşıya. Bu salonu doğduğu gün boşaltmak zorunda kalmanın, bu salona emek vermiş şimdi hayatta olmayan tiyatro emekçilerinin kemiklerini sızlattığını hissediyoruz.” AST, çalışmalarına Bilkent Sahnesi’nde devam edecek.