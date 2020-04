Doğan Kardeş'in ilk sayısı internette...

Yapı Kredi Yayınları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100'üncü yılını yazarlarıyla birlikte hazırladığı oyunlar, eğlenceli deneyler ve bütün ailenin katılacağı etkinliklerle kutlayacak. 'Çocukların Bayramı Kitapların Bayramı' sloganıyla 23 Nisan Perşembe günü Yapı Kredi Yayınları’nın sosyal medya hesaplarında yapılacak etkinliklerde hareketli masallardan çizimlere, yemek tariflerinden evde oyun önerilerine Yapı Kredi Yayınları’nın yazar ve çizerleri çocuklarla buluşuyor.

Yapı Kredi Yayınları her saat başı Instagram hesabında paylaşacağı videolarla Yalvaç Ural, Feridun Oral, Sara Şahinkanat, Selçuk Demirel, Naz Elkorek, Gizem Darendelioğlu, Elvan Uysal Bottoni, Nergis Seli, İpek Çalışlar, Filiz Özdem ve Dilek Yördem Ceylan gibi yazar ve çizerlerini çocuklarla buluşturacak.

Yapı Kredi Yayınları ayrıca sosyal medya hesaplarında haftanın her günü çocukların tek başına veya aileleriyle birlikte ve evde bulunan malzemelerle yapabileceği etkinlikleri Her Güne Bir Etkinlik başlığı altında Yapı Kredi Yayınları Instagram hesabında paylaşıyor.

24 Nisan Cuma gününden itibaren ise Bir Yazar Bir Masal başlığı ile çocuk edebiyatı yazarlarının videolarını paylaşacak olan Yapı Kredi Yayınları, ilk günü Feridun Oral’ın stop-motion tekniğiyle hazırladığı 'Bir Lokmalık Filmler'e ayırdı. 25 Nisan Cumartesi günü ise yazar Sara Şahinkanat, 'Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan kitabından yola çıkarak hazırladığı video ve oyunla çocuklarla buluşacak. Bir Yazar Bir Masal ile önümüzdeki haftalarda birçok yazar okurlarının evlerine konuk olacak.

DOĞAN KARDEŞ'İN İLK SAYISI...

Bundan 75 yıl önce, 23 Nisan 1945’te yayımlanan Doğan Kardeş Dergisi’nin ilk sayısı da internet sitesinden erişime açıldı. 40 yılı aşkın sene boyunca yayımlanan ve bir kuşak için çocukluk dönemi sembolü haline gelen dergi Yapı ve Kredi Bankası’nın desteğinde Şevket Rado ve Vedat Nedim Tör tarafından çıkartılıyordu. Dergiye ulaşmak için: https://bit.ly/DoganKardes