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Kitap Sanat
Haber Giriş: 09.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Dirençliliği tasarlamak’ için açık çağrı

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‘Dirençliliği tasarlamak’ için açık çağrı

İstanbul Tasarım Bienali; Center for Arts, Design, and Social Research ortaklığında sosyal, ekonomik ve çoğunlukla çevresel dirençlilik için yeni araçlar ve sistemler oluşturmak amacıyla bir araştırma programına ev sahipliği yapıyor.

Dirençliliği Tasarlamak’ programında ikisi ABD’den, ikisi Türkiye’den olmak üzere, dört kadın tasarımcı, küratör, araştırmacı ve düşünürle birlikte çalışılacak. ABD Ankara Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek proje araştırmacıları doğayla farklı bir ilişki kurmaya; tasarım alanında bilgi alışverişini ilerletmeye, sürdürülebilir bir ortak yaşam kurmaya katkıda bulunmaya çağırıyor. Başvurular ABD ve Türkiye’den tasarımcı, sanatçı, yazar, küratör, araştırmacı ve akademisyen gibi çeşitli alanlarda çalışan kadın pratikçi ve düşünürlere açık. Seçilen 4 katılımcıya araştırma projelerini başlatmaları ve geliştirmeleri için 1.000’er ABD doları destekte bulunulacak. Programa katılmak isteyenler 28 Nisan 2021’e dek açık çağrıya yanıt verebilir. Programla ilgili ayrıntılı bilgi için: www.iksv.org

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