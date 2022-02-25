Dipten gelen sesler

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PEK



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Pek’in ikinci single’ı ‘Hapi’ geçen ay çıktı. Karmaşık Türkçe sözlü şarkılardan sıkılanlardansanız bu oldukça nahif esere kulak kabartmanızı öneririm. Pek’in ilk single’ı ‘Ama İstersen’ dream pop türündeyken, bu yeni şarkısı ise daha rock bir tavra sahip. Müzisyen Cem Pilevneli’nin prodüktörlük anlamındaki becerisi şarkıda yankı buluyor. Parçanın sözleri Pek ve Denizhan Çay’a ait. Kenan Doğulu’nun destek verdiği genç müzisyenlerden Bade Karakoç da Pek’in vokal koçluğunu üstleniyor. Kolektif seslerin, farklı janrlardan müzisyenlerle ahengini dinlemek, dinleyici olarak da bize ilham veriyor. Pek’in ipeksi sesi sürüp giden bir albümü dinleme ihtiyacını barındırıyor fakat şimdilik iki şarkı ile yetinmeliyiz. Çalışmalarını Berlin-İstanbul arasında sürdüren Pek, keşif listelerinde daha çok yer almalı.

MELİS GÜVEN



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Melis Güven için ‘yeni’ demek ne kadar doğru bilmiyorum ama her single’ında değişen sesi ve tarzıyla yeni bir dinleyici kitlesini arkasına kattığı kesin. Güven, müzikal olarak daha da ileri giden bir yol çizmekte. Eren Erdol prodüktörlüğündeki single’ı ‘Suya Doğru’ alternatif bir sound’un zeminine oturtuyor. Ah! Kosmos’la yeni çalışması ‘Bildiğim Yere’ de 4 Mart’ta dinleyiciyle buluşacak. Ana akımın dışında kalan sahnede kendi şarkılarını yazıp söyleyen kısaca hikâyelerini dinleyicisine sunan kadın müzisyenler, sıra dışı kalitelide işler çıkartıyor. Güven’in de şarkıları bu klasmanda. Dipten gelen modern caz ritimleri, elektronik ve alternatif sound’la birbirine yanaşıyor. Şarkıcının, ağır aksak vokali ise nakaratta hızını buluyor. Yine Eren Erdol ve Melis Güven’in ortak çalışması olan ‘Ben Miyim’ single’ının birleşen puzzle’ı gibi... Onda da deep house bir düzenleme dikkat çekiyor. Güven’in bir sonraki işlerinin dili ise merak uyandırıcı...

ANADOL



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Gözen Atila’nın, namı diğer Anadol’un müziği uzun süredir alt kültürde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Almanya merkezli Anadol’un 18 Mart’ta yayımlanacak ‘Felicita’ albümü beş şarkıdan oluşan bir müzikal deneyim sunacak. Albümden 9 dakikalık ilk şarkı ‘Gizli Duygular’ bancamp’te yayımlandı bile... Anadol müziğini krautrock, psyche folk ve dub olarak adlandırıyor. Büyükada’da kaydedilen şarkının girişinde kuş sesleri sizi karşılıyor. Adeta Maya Deren filminden bir sahne birazdan başlayacak hissiyatında... Ardından giren davullar ise tarifsiz bir psikodelik bir müziğin içine sürüklenmenizi sağlıyor.Anadol müziği hakkında şunları diyor: “Geleneksel ya da çağdaş; özgün olmamız gerekiyor. Otantik olduğumu iddia etmiyorum ama başarmak istediğim şey bu.” Yeni albüm çıkmadan Anadol’un ‘Uzun Havalar’ ve ‘Hatıralar’ çalışmalarındaki diğer şarkılarını keşfederek yola koyulabilirsiniz. Vahşi gitarlar, aynı tonda giden davullar ve kendi hayal aleminize sürükleyen şarkılar... Anadol da parçalarındaki bu çok dilliği şöyle tarif ediyor: “Şarkılar Türkçe pop ve arabesk, folk ve Fransız pop, Flamenko ve Ortadoğu melodileri, Amerikan gitarlarıyla bağlantılı.” Anadol’u keşfetmek için de çok geç değil.

KIT SEBASTIAN



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Kit Martin ve Merve Erdem’in tanınması, ‘Goog Girls’ dizisinde ‘Yürüdüm Büyüdüm Çürüdüm’ şarkılarının çalınmasıyla başlıyor. Bu şarkının da yer aldığı ilk albümleri ‘Mantra Moderne’yı 2019’da yayımlandı. Sofistike sözlerle Fransız pop’unu saykodelik melodilerle harmanlayan Fransız ve Türk asıllı ama Londra merkezli ikili, sanki 60 ve 70’lerden gelen fakat günümüzün temiz prodüksiyonuyla harmanlanmış müziklerini dinleyicisine sunuyor.Kit Martin, yaptığı müzikte neden İngilizce dışında Türkçe sözler tercih ettiğini bir röportajında şöyle dile getiriyor: “Türk dilinin müzikteki ses kalitesine her zaman hayran olduğum ve en sevdiğim plakların çoğu Türkçe olduğu için bir Türk şarkıcıyla müzik yapmak istiyordum. ‘Londra’daki Türkler’ Facebook grubuyla iletişime geçtim ve Merve’yle tanıştım. O andan itibaren yazmaya ve kaydetmeye başladık.”Grubun geçen yıl yayımlanan son albümü ‘Melodi’, Altın Gün ile kıyaslanmasına neden oluyor ama müzikal olarak çok ciddi dilsel farklılıkları söz konusu. ‘Yanımda Kal’, ‘Elegy for Love’ adlı şarkılarına mutlaka kulak kabartın. Grup ayrıca Türkçe sözlü şarkılarında Yeşilçam’ın mutlu sonlu filmlerinin ruhunu taşıyor. Kit Sebastian ’ı severseniz de kendilerini uzun zaman sonra kapılarını açacak olan Salon İKSV’de 5 Mart akşamı izleyebilirsiniz.

CANSU KANDEMİR



Cansu Kandemir, ilk olarak Sofar Sounds İstanbul sahnesine çıkmış ve bıuradaki performansıyla belli bir kitleye adını duyurmuştu. Müzisyen, uzun zaman sonra geçtiğimiz aylarda ‘Palmi’ ve ‘My Spiritual Friend’ şarkılarını dinleyicisine sundu. Kandemir’in KabirDas’la ortak işi ‘Palmi’, sıcak bir rüzgâr etkisine sahip. Şarkıcının, karakteristik sesi ve synthlerin şarkının içindeki akışkanlığı dikkat çekici. Ayrıca yazdan kalma bir günde hissini uyandırdığı da kesin! Kandemir, bu iki single öncesi ev stüdyosunda kaydettiği eserlerini SoundCloud hesabından yayınlıyordu. Burada kendi dinleyici grubunu oluşturan Kandemir’in Türkçe şarkı sözleri oldukça kırılgan bir hisse sahipken, İngilizce vokallerindeki değişim ve vahşilik hemen kulağınıza çarpıyor.Eğer Cansu Kandemir’in sesi sizi yakaladıysa Rico Micas’la ortak projesi Oh My Daze’in ‘Hi’ EP’sini de sıraya almanızı öneririm.