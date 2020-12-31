Dinlebi’den yılbaşında 4 gün sınırsız sesli kitap

Türkiye’nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılbaşına özel olarak 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunuluyor. Dileyenlerin zaman, mekân, adet sınırı olmadan, seçecekleri kitabı dinleme şansı bulduğu aplikasyon, birbirinden değerli eserleri kullanıcılara ulaştırıyor. Dinlebi Sesli kitap platformu dört günü keyifli bir serüvene dönüştürüyor. Binlerce yeni karakter, binlerce hikâyenin içinden süzülerek dinleyiciyle buluşuyor.

31 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Bütün yıl üyelerine sunduğu binlerce sesli kitaplarıyla kullanıcıların özellikle son dönemde evdeki günlerini keyifle geçirmesini sağlayan platform, yılbaşı özel içerikleriyle 2020’nin son günlerinde de üyelerini unutmuyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en güçlü kalemlerinden oluşan bu muazzam seçki, dinleyenleri karantinanın kasvetli dünyasından alıp yeni dünyalara götürecek. Pandemi etkisiyle son dönemde kısıtlanan hayatlara ilham olacak kitaplar, dinleyen herkese yepyeni dünyalara yolculuk deneyimini sunacak.

KİTAPLARA DAHA ÇOK ZAMAN AYIRIN

Zamansız klasiklerden kişisel gelişim kitaplarına, çok okunan romanlardan Dinlebi Orijinal içeriklerine kadar binlerce sesli kitap 31 Aralık itibariyle başlayarak 4 Ocak’a kadar herkese ücretsiz olacak.

Mobil olarak Google Android ve iPhone Apple Store üzerinden indirilebilen Dinlebi uygulaması, app.dinlebi.com.tr adresinde.