Dingin ve yalnız

Pelin Özgen, mimarlık ve tasarım dünyasında iyi bilinen bir isimdir. Yıllardır çalıştığı Kaleseramik’in yöneticilerinden biri olarak ülkenin en yaratıcı insanlarıyla birlikte çalışmış, en iyi bilinen mimarlarla ortak pek çok işe imza atmış. Biz de Radikal gazetesinde, hiç de azımsanmayacak bir süre, Tasarım Gazetesi hazırlamış ve bunu ilave olarak okurlarımıza ücretsiz dağıtmıştık; bu inanılmaz işin arkasındaki isimlerden biri de Pelin Özgen Piker’di. Yani kendisinin yaratıcılıktan iyi anladığını, sanata da epey meyilli olduğunu biliyorduk. Meğer durum bir adım daha ileriymiş, Pelin Özgen Piker sağlam bir fotoğrafçıymış...

Bir süredir Instagram’daki paylaşımlarından hepimiz farkındaydık durumun, ama o ‘like’lamadan geçmediğimiz fotoğraflar yetkin ellerde güzel kâğıtlara basılıp, çerçevelenip galeri duvarına asıldığında birer sanat eseri olduklarını gördük. Pelin Özgen’in yıllar boyu, Fuji makinesiyla birlikte dünyanın dört bir yanında çektiği karelerden küçük ama etkili bir seçki yer alıyor Beyoğlu’ndaki Goba Art & Design adlı galeride.

Serginin adı ‘Dünya’. Pelin Özgen Piker bu sergi için siyah beyaz ya da renklerin kutup ışığında parlayıp silikleştiği, neredeyse monokromlaştığı fotoğraflarını bir araya getirmiş. Yaprakların, ağaç dallarının gökyüzünün parlaklığında birer doğal dantel gibi önümüze serildiği, karlı geniş doğa görüntülerinin sükûnet yaydığı, tarihi ya da modern binaların detaylarının güzelliğiyle izleyeni kendine çektiği fotoğraflar var sergide. Pelin Özgen Piker’in kimisini küçük tek bir kare, kimisini birbirini takip eden dörtlü bir grup olarak sergilediği fotoğraflarının hepsinde bir dinginlik, hatta yalnızlık duygusu var. Bu, kimi fotoğrafların içinde yer alan kalabalığa rağmen böyle... Karlı ağaçların arasındaki küçük ahşap kahverengi kulübe bu dinginlik ve yalnızlığın simgesi gibi, sergideki en güzel fotoğraflardan biri.



Piker, sergideki fotoğraflarını şöyle anlatıyor: “Hayatımızda farkında olmadığımız ama her zaman gördüğümüz ufuk çizgisi ve ufuk çizgisinin insan üzerinde bıraktığı derin izleri somutlaştırmayı hedefledim. Fotoğraflarımda gökyüzü ve yeryüzü arasındaki bağlamsal etkenler, formlar, organik yapıları yansıtmaya çalıştım.”

Hepimizi birleştiren ufuk çizgisinin üzerinde sıralanmış Vicenza’dan Sao Paola’ya, Finlandiya’dan Türkiye’ye farklı ışıkları tek bir duvarda bir araya getiren güzel bir sergi hazırlamış Pelin Özgen Piker. Onu tanıyan ve seven herkes için sürpriz olan ama kimseyi şaşırtmayan bu sergi için tebrikleri topladıktan sonra bence ikinci serginin tasarımına başlamıştır bile...

Pelin Özgen Piker’in, mimari yapılar ve doğa formlarından oluşan ‘Dünya’ isimli fotoğraf sergisi 19 Eylül’e kadar Goba Art & Design’da görülebilir.