Dijital piyano festivali sürüyor

Ülkemizin ve dünyanın geçirdiği zorlu pandemi sürecinde Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfına bağlı çalışmalarını sürdüren İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Sanat, dijital ortamda gerçekleştirdiği Piyano Festivali’ne aralık ayında doludizgin devam ediyor. 21 Ekim’de başlayan ve 26 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek festivalde şimdiye kadar Gülsin Onay, Gökhan Aybulus ve Özgür Ünaldı performans sergiledi. Aralık ayında ise dünyaca ünlü festivallerde yer almış, önemli yarışmalarda ödül kazanmış üç değerli piyanistimize ev sahipliği yapan proje kapsamında 2 Aralık akşamı Cem Babacan’ın Mussorgsky, 16 Aralık akşamı Çağdaş Özkan’ın Scarlatti ve 30 Aralık akşamı Emre Elivar’ın Schubert yorumlarına şahitlik edeceğiz.

3 FARKLI MÜZİK STİLİ ve 3 FARKLI BESTECİ

Rus ulusal müzik akımının kurucularından M. Mussorgsky’nin ünlü ‘Bir Sergiden Tablolar’ adlı eserini 2007 yılı Yves Nat Uluslararası Piyano Yarışması birincisi Cem Babacan yorumlarken, D.Scarlatti’nin 8 sonatını Amerika’nın köklü okulu The Julliard School mezunu Çağdaş Özkan, F.Schubert’in D946 Piyano için Üç Parça adlı eserini Sony imzasıyla çıkardığı albüm kaydının ardından Bremen Piyano Yarışması ödülü sahibi Emre Elivar yorumlayacak.

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Sanat Youtube hesaplarında online yayınlanacak konserlerde 2 Aralık saat 21.00’da Cem Babacan, 16 Aralık saat 21.00’da Çağdaş Özkan, 30 Aralık saat 21.00’da ise Emre Elivar performanslarını sergileyecekler.

FESTİVALİN AMACI TÜRK SANATÇILARA DESTEK

Gedik Holding’in Eğitim ve Sanat alanındaki topluma karşı sorumluluğunu temsil eden İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Sanat; Türk sanatçıların yaratılarını desteklemek, bu sanatçıların başarılarını uluslararası platformda duyurmak ve yaşadığı topluma duyarlı, çok yönlü düşünebilen nesiller yetiştirmek konularındaki hedefleri ışığında bu dijital platformdaki piyano festivalini gerçekleştiriyor.