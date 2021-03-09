Dijital ortamda ‘Kadınlar Şenlikte’

Dünyanın farklı ülkelerinden oyuncularla, beş yazar tarafından ortaya çıkarılan kısa oyunlar projesi, değişimlerin insan belleğindeki etkisi üzerinden tüm kadınların hikâyelerinin ortak olduğu inancıyla distopik bir bağlamda irdeliyor. ‘Uzakların Aynası’, ‘Onlar Burada’, ‘Kafamda Çıtırlar’, ‘Eys’, ‘Eller, Ayaklar ve Kalpler’ başlıklı oyunlar sırasıyla Alis Çalışkan, Aslı Ceren Bozatlı, Beliz Güçbilmez, Burçak Çöllü ve Derem Çıray’ın imzasını taşıyor. Festival kapsamında podcast yayınları, Zoom ve Clubhouse buluşmaları da olacak. Bu akşam 20.30’da Füsun Erbulak, Zoom üzerinden bir canlı söyleşiyle festivalde olacak, yarın ise YouTube üzerinden Ayşenil Şamlıoğlu’nun söyleşisi yayınlanacak. Web: www.kadikoyemektiyatrosu.com