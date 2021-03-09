Dijital ortamda ‘Kadınlar Şenlikte’
Kadıköy Emek Tiyatrosu, geçen yılın 8 Mart’ında başlattığı ‘Kadınlar Şenlikte’ günlerini bu yıl GTR Müzik işbirliğiyle dijital ortama taşıdı. Dün akşam dijital oyun gösterimleriyle başlayan 14 Mart’a kadar sürecek festivalin bu seneki teması ‘Bellek’. Festivalde yeni bir oyun projesi, gizli performanslar, söyleşiler ve podcast’ler seyirciyle ekran aracılığıyla buluşacak.
Dünyanın farklı ülkelerinden oyuncularla, beş yazar tarafından ortaya çıkarılan kısa oyunlar projesi, değişimlerin insan belleğindeki etkisi üzerinden tüm kadınların hikâyelerinin ortak olduğu inancıyla distopik bir bağlamda irdeliyor. ‘Uzakların Aynası’, ‘Onlar Burada’, ‘Kafamda Çıtırlar’, ‘Eys’, ‘Eller, Ayaklar ve Kalpler’ başlıklı oyunlar sırasıyla Alis Çalışkan, Aslı Ceren Bozatlı, Beliz Güçbilmez, Burçak Çöllü ve Derem Çıray’ın imzasını taşıyor. Festival kapsamında podcast yayınları, Zoom ve Clubhouse buluşmaları da olacak. Bu akşam 20.30’da Füsun Erbulak, Zoom üzerinden bir canlı söyleşiyle festivalde olacak, yarın ise YouTube üzerinden Ayşenil Şamlıoğlu’nun söyleşisi yayınlanacak. Web: www.kadikoyemektiyatrosu.com