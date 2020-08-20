Devlet Tiyatroları perdeyi 1 Eylül’de açıyor

Leyla ile Mecnun

Devlet Tiyatroları 2020-2021 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuldu. Yeni sanat sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, açık hava mekânlarını kullanmaya devam ederken, az sayıda salonu da kullanıma açacak. Salonlarda koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Tiyatro salonuna maskesi olmayan izleyici alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak. Gösterimler birer gün arayla yapılırken, oyunlar sergilendikten sonra salonlar dezenfekte edilecek.

Pandemiden dolayı ilk turda az kadrolu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında Ankara Devlet Tiyatrosu üç, İzmir Devlet Tiyatrosu dört, İstanbul, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon, Erzurum, Sivas ve Van Devlet Tiyatroları bir yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak. Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören Reis Bey, Leyla ile Mecnun, Anna Karenina, Hamlet, Bir Nefes Dede Korkut, Shirley Valentine, Umut Kavşağı gibi oyunlar da yeni sezonda perde açacak.

ANKARA'DA DÖRT SAHNEDE PERDELER AÇILACAK

Yeni sanat sezonunda salgın dolayısıyla az sayıda sahnesini açacak olan Devlet Tiyatroları Ankara’da Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi, Akün Sahnesi, Küçük Tiyatro ve Stüdyo Sahnede sanatseverleri ağırlayacak. Küçük Tiyatro’da ‘Âşık Veysel’ 1 Eylül Salı günü prömiyer yaparken, ‘Sonsuzluk Kitabevi’ 8 Eylül Salı Stüdyo Sahne’de, ‘Gökkuşağının Sonu’ ise 15 Eylül Salı Akün Sahnesi’nde ilk gösterimini yapacak. Geçtiğimiz sezon oyunlarından ‘Leyla ile Mecnun’ da 1 Eylül Salı Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde perde açacak.

Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise İzmir’de sahnelenecek. İzmir Devlet Tiyatrosu 2020-2021 tiyatro sezonuna dört yeni oyun ile başlayacak. ‘İki Bekar’, ‘Vahşet Tanrısı’, ‘Cahide’ ve ‘Yıldızların Altında’ İzmir sahnelerinde seyirciyle buluşacak yeni oyunlardan. ‘İki Bekar’ 1 Eylül Salı günü, ‘Vahşet Tanrısı’ 22 Eylül Salı günü ve ‘Cahide’ 29 Eylül Salı günü Konak Sahnesi’nde, ‘Yıldızların Altında’ ise 8 Eylül Salı Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde açık havada seyirci karşısına çıkacak.





BÖLGELERDEKİ OYUNLAR

‘Her şey Yolundaymış Gibi’ adlı oyunun prömiyeri İstanbul Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de yapılacak. Bursa Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde ‘Tarla Kuşuydu Juliet’, Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde ‘Ezop-Tilki ile Üzüm’, Trabzon’da Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde ‘Aşk Bir Şey Değildir’, Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Orhan Asena Sahnesi’nde ‘Otelde Cinayet’, Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon’da ‘Yastık Adam’, Erzurum DT Sahnesi’nde ‘Ölümcül Oyun’ ve ‘Bu Bir Film Olsaydı’, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde ‘Eski Fotoğraflar’ ve Van Kültür Merkezi Sahnesi’nde ‘Penceredeki Atlar’ adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.