Destek için birleştiler

‘Ortak Yapım’ projesiyle, 2020’de 10 yeni yapımın tiyatroya kazandırılması amaçlanıyor. Desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapılacak. Seçilen her oyun yazarına 7 bin 500 TL tutarında destek verilecek.

İKİŞER OYUNU SAHNEYE TAŞIYACAKLAR

Açık çağrıya başvurular 1 Temmuz 2020 saat 09.00’dan itibaren, 1 Ağustos 2020 saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Başvuru formuna, 1 Temmuz 2020 saat 09.00’da ortakyapim.com adresinden ulaşılabilecek. Destek almaya hak kazanan beş oyun metni, 15 Eylül 2020 tarihinde yine ortakyapim.com adresi üzerinden duyurulacak. Seçici kurulda tiyatro sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, tiyatro sanatçısı Mert Fırat, dramaturg Beliz Güçbilmez, tiyatro eleştirmeni, akademisyen, yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, tiyatro sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz yer alacak. Projeyi yürüten beş kurumun her biri, seçilen 10 oyun metninden ikisinin yapımcılığını üstlenecek.

KOLEKSİYON SERGİSİ YENİLENDİ

İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçici mekânındaki yeni koleksiyon sergisini izleyiciyle buluşturdu. Sergide, 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi ile doğa ve çevre üzerinden şekillenen 40 yapıt görülebilir.