Der Fliegende Hollander sinemada

New York Metropolitan Opera’nın eserlerini İstanbullu operaseverler Akmerkez CinemaPink’te canlı yayınla izlemeye devam ediyor. Mart ayında sahnelenecek olan Der Fliegende Hollander’ın liberetto ve müzik bestesi Richard Wagner tarafından hazırlandı.

Eski bir efsanenin hiciv nitelikli olarak yeniden söylemesinden uyarlanan eser üç perdeden oluşuyor. Norveç limanında genç ve güzel Senta ile tanışan Hollandalı’nın hikayesi 14 Mart Cumartesi akşamı saat 19.55’te sahnelenecek. Der Fliegende Hollander operasının biletleri 100 TL’den satışta.