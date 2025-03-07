“Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası” kitabı tanıtıldı

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Vehbi Koç Vakfı’nın desteklediği ve Bilim Akademisi tarafından Prof. Dr. Naci Görür’ün editörlüğünde hazırlanan “Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası” kitabının lansmanı, ANAMED Beyoğlu’nda düzenlenen Umut Kent Çalıştayı’nda gerçekleştirildi. Çalıştayda ayrıca Koç Topluluğu’nun 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurduğu “Umut Kentler’e” ilişkin hazırlanan raporlar da paylaşıldı.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, “Kuruluşundan itibaren desteklediğimiz kıymetli bir kurum olan Bilim Akademisi, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 16 akademisyenin bilgi ve önerilerini içeren "Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası" adlı kitabı yayımladı. Kitabın editörlüğünü, ülkemizin deprem konusunda en yetkin isimlerinden biri olan Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür üstlendi. Bilimsel bilgiyi uygulanabilir bir yol haritasına dönüştüren bu kıymetli çalışmaya, Vehbi Koç Vakfı olarak destek olduk. Bu kitap, kamu ve özel sektör yöneticilerinin, okul ve hastane gibi kritik kurum yöneticilerinin ve her bilinçli vatandaşın başvurabileceği önemli bir kaynak niteliğindedir” dedi.

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Çalıştayda yaptığı konuşmada, depremin zamanını ve yerini tahmin etmeye odaklanmak yerine, kentlerin dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem riskine karşı alınacak önlemlerin, halkın bilinçlenmesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bilim Akademisi Başkanı Hakan Orer ise, bilim ile toplumsal refah arasındaki bağın yeterince güçlü kurulamadığını, bu nedenle benzer felaketlerin tekrar yaşandığını ifade ederek, bilim okuryazarlığının artırılmasının önemine dikkat çekti ve bu süreçte bilim akademilerinin kritik bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

“Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası” kitabında deprem dirençli kentlerin nasıl oluşturulacağı ve bilime dayalı çözüm önerileri sunuluyor. Depreme karşı sadece bina dayanıklılığı değil, aynı zamanda yönetim, ekonomi, halkın bilinci, altyapı ve çevre gibi farklı bileşenlerin birlikte güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Türkiye’nin depremselliği hakkında detaylı bilgiler de içeren kitapta, hukuk, ekonomi, psikoloji, çevre ve inşaat mühendisliği gibi birçok farklı alandan uzmanların görüşleri ve somut önerileri de bir arada sunuluyor. “Depremde yıkılmak kader değil, bilimle önlenebilir!” mesajının aktarıldığı kitap iki bölümden oluşuyor. Kitabın ilk bölümünde “Deprem Gerçeği ve Dirençli Kentler” konusu ele alınırken, ikinci bölümde ise “Ön Hazırlık ve Kent Bileşenlerinin Güçlendirilmesi” konusunda detaylı bilgiler veriliyor. İkinci bölümde ise “Ön Hazırlık ve Kent Bileşenlerinin Güçlendirilmesi” başlığı altında farklı alanlardan 16 yazar güçlendirmenin adımları konusunda somut önerilerini paylaşıyor.

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Çalıştayda, antropolojik çalışmalar yürüten Mud on Shoes’un “Umut Kentler’de Yaşam Etki Raporu”, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF) “Vehbi Koç Vakfı Afet Fonu Yatırımlarının Sosyal Getirisi 2023-2024 Analiz Raporu”, Porta Eğitim ve Danışmanlık’ın ise “Umut Kentler Psiko-Sosyal Destek Programı Değerlendirme Analiz Raporu” çalışmalarının detaylarını aktardığı panelin yanı sıra, “Geçici Barınma Çözümlerinde Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum İş birliği Modeli olarak Koç Topluluğu Umut Kentleri” konulu bir atölye çalışması da gerçekleştirildi.