‘Wolfie Harikalar Operasında’ sahnede

DenizBank’ın, çocukları opera sanatıyla tanıştırmak üzere hayata geçirdiği ‘DenizBank Çocuk Operası’nın ikinci eseri ‘Wolfie Harikalar Operasında’, 16 Şubat’taki ilk gösterimiyle sanatseverlerle buluştu. Caner Akın’ın rejisörlüğünde, besteci, şef Murat Cem Orhan’ın yönetiminde ve allaturca’nın yapımıyla 16 Şubat'ta Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde ilk gösterimi gerçekleşen esere, Avrasya Oda Orkestrası ve Çocuk Korosu eşlik etti. Eser, 15 Mart ve 12 Nisan'da bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.