Rusyaâ€™da mÃ¼hendislik ve gÃ¼zel sanatlar eÄŸitimi alan fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Denef Huvaj, iki coÄŸrafya arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n izinde uzun suredir TÃ¼rkiye, Kuzey Kafkasya ve Abhazya'da fotoÄŸraf ve video iÅŸler Ã¼retiyor. SanatÃ§Ä± gittiÄŸi her yerde, kadrajlarÄ±yla araladÄ±ÄŸÄ± sÄ±radan anlarÄ±, muazzam gÃ¼zellikte bir dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan gizemli kapÄ±lar haline getiriyor. Bu kapÄ±larÄ±n aralÄ±ÄŸÄ±ndan zamanÄ±n gÃ¶zlerinin iÃ§ine bakÄ±yor Denef Huvaj. GeÃ§miÅŸinin geleceÄŸini iÃ§ine aldÄ±ÄŸÄ± bir kÃ¼ltÃ¼rde o da tÄ±pkÄ± zaman gibi hem her yerde hem de hiÃ§bir yerde. SÃ¼rgÃ¼nlerde, ÅŸairlerde ve aÅŸÄ±klarda geliÅŸen bu yetinin bir benzeri de Ã§ocuklarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r: Bir Ä±zdÄ±rap hazinesi olan geÃ§miÅŸi merhametle kucaklayabilmesi iÃ§in kaybedecek hiÃ§bir ÅŸeyi olmamalÄ± insanÄ±n; Ã§ocukluÄŸunun avucundaki 6.5 Ruble dÄ±ÅŸÄ±nda.

Denef Huvajâ€™Ä±n video, fotoÄŸraflardan oluÅŸan â€˜6,5 Rubleâ€™ isimli sergisinin kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Sinem DiÅŸili Ã¼stleniyor. Arthan Galeriâ€™nin tarihi atmosferinde bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle bir enstalasyona dÃ¶nÃ¼ÅŸen sergi 31 Temmuzâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir. Â

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