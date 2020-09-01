Dayanışma için ‘sahnede yeniden’

Yaşamaya Dair, Dostlar Tiyatrosu

Uniq İstanbul, pandemi sürecinde tiyatrolarla dayanışmak amacıyla Açıkhava Sahnesi’ni katılımcı tiyatro topluluklarına bedelsiz olarak açıyor. Organizasyonu Uniq İstanbul ve An Yapım tarafından yapılan ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ adlı etkinlik, 7 Eylül akşamı Levent Üzümcü Tiyatrosu ve İzmir Halk Tiyatrosu ortak yapımı ‘Aziz Nesin Kabare’yle başlayacak. Uniq Açıkhava Sahnesi’nde 30 Eylül’e dek sürecek etkinlik boyunca Genco Erkal, Tülay Günal, Erdal Özyağcılar, Reha Özcan, Çağlar Çorumlu, Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Genco Erkal, Tülin Özen, Berna Laçin, Rutkay Aziz, Dolunay Soysert gibi usta isimlerin rol aldığı toplam 16 oyun seyirciyle buluşacak.







‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’un ticari kaygılarla değil dayanışma ihtiyacıyla tasarlandığını, her biletin, tiyatro emekçilerinin yeniden ayağa kalkması için bir tuğla işlevi göreceğini vurgulayan An Yapım sorumlusu E. Feza Soysal, “Tedbirli de olsa artık ‘yanyana’ gelme zamanı... Evde kaldığımız günlerin ardından yüz yüze ama tedbirli ve mesafeli yeni bir yaşama adım atıyoruz. Sosyal hayatımıza yeniden şekil verirken, tiyatro oyunlarını ‘yeniden’ sahnede seyredebilmek istiyoruz. Sanatın birleştirici gücüne güvenerek hem sahneye hem de seyir yerine yeniden merhaba diyoruz. Uniq İstabul’un Açıkhava Sahnesi’ni tiyatrolara bedelsiz açtığı bu etkinlikte, sevdiğimiz pek çok tiyatro sanatçısının oyunlarını yeniden sahnede seyretme şansı buluyoruz. Tiyatronun iyileştirici ve birleştirici gücüyle her şeye rağmen perdeyi birlikte açıyoruz” diyor.



GENCO ERKAL İKİ OYUNLA ‘BULUŞMA’DA

Tiyatromuzun büyük ustası Genco Erkal iki ayrı oyunuyla ‘buluşma’ kapsamında açık havada seyirciyle bir araya gelecek. Usta oyuncu kült oyunu ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ve sahneyi Tülay Günal’la paylaştığı, Nazım Hikmet’in dizeleriyle bezeli müzikli gösteri ‘Yaşamaya Dair’ ile 21 ve 22 Eylül tarihlerinde peş peşe sahnede olacak.

Program, pandemi nedeniyle yarım kalan sezondan yapılan karma bir seçki içeriyor. Pandemi başladıktan sonra İstanbul’da prömiyer yapacak ilk oyun olan, Moda Sahnesi’nin yeni sezon yapımı ‘Babamı Kim Öldürdü’ de seçkide yer alıyor. Fransa’nın genç yazarlarından Edouard Louis’nin roman üçlemesinin sonuncusundan oyunlaştırılan, Kemal Aydoğan yönetimindeki ‘Babamı Kim Öldürdü’de Onur Ünsal tek kişilik performansıyla sahnede olacak.





Prömiyerini geçen şubatta yapan, sezonun yeni oyunlarından, Çağlar Çorumlu’nun başrolünde yer aldığı TiyatrOPS yapımı ‘Übü Hep Übü’ ile yine pandemiden kısa süre önce seyirci karşısına çıkmaya başlayan ve Reha Özcan’ın Orhan Veli dizelerini sahneye taşıdığı ‘Bir Garip Orhan Veli’ de programda yerini aldı.

Okan Bayülgen; yazıp yönettiği ve Ceren Taşçı, Zeynep Köse, Deniz Bolışık, Ödül Turan, Gizem Dinç, Aybüke Albere ile birlikte sahne aldığı eğlenceli oyun ‘Harem Kabare’ ile pandemi sürecinden sonra ilk defa tiyatro sahnesinde olacak.

Etkinlik; Türkiye tiyatrosunun son dönemde en güçlü nefesleri haline gelen toplulukların oyunlarını içeriyor. Kumbaracı50’nin ‘Kaldırım Serçesi’, DasDas’ın ‘Westend/Batının Sonu’, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun ‘Yangınlar’, Yolcu Tiyatro’nun ‘Kürklü Venüs’ adlı oyunları buluşmada yerini alıyor.

Pandemi koşullarına göre düzenlenmiş seyir alanıyla 400 izleyiciyi ağırlayacak etkinlikte tüm temsiller 20.30’da başlayacak. Programla ilgili detaylı bilgiye www.sahnedeyeniden.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.