DasDas’ta yapay zeka sergisi: ‘Parallel Universe’

Bir süredir DasDas Online üzerinden sevilen tiyatro oyunlarını online olarak tiyatroseverlerle buluşturan DasDas, şimdi de Ataşehir Metropol İstanbul’daki sahnesini dijital bir sergi alanına dönüştürüyor. Ouchhh Sanat Stüdyosu tarafından Zenger küratörlüğünde hazırlanan ‘Parallel Universe’ başlıklı yapay zeka sergisi, Paribu ana sponsorluğunda 11 Haziran’da açılacak. Ouchhh Sanat Stüdyosu’nun DasDas’a özel ürettiği yapay zeka ve veri eserlerinden oluşan ‘Parallel Universe’ sergisi, ‘Yapay Zeka Van Gogh Veri Boyama Deneyimi’, ‘Şiirsel Yapay Zeka’, ‘Göbeklitepe Mimari Veri’ ve ‘Osman Hamdi Bey Eserleri’ olmak üzere dört eser yer alacak.

Fiziksel mekanın sınırlarının şeffaflaştığı, çok boyutlu evrenleri yapay zeka ve veri işbirliği ile sarmalayan bir deneyime dönüştüğü sergi, seyirciyi geçmiş ve geleceğin yeniden tanımlandığı bir dünyaya davet ediyor.

‘Yapay Zeka Van Gogh Veri Boyama Deneyimi’nde dünyanın en ünlü ressamlarından Van Gogh’un renkleri ve şekilleriyle hafızalara kazınan eserleri, yapay zeka ile DasDas’ta hayat bulurken ziyaretçiler, usta ressamın eserlerinin içerisinde dolaşarak unutulmaz bir deneyime sahip olacak.

‘Şiirsel Yapay Zeka Sergisi’ ise bilim insanlarının makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları kullanarak ışık, fizik, uzay ve zaman hakkında yarattıkları bilincin şiirsel kırılımını ziyaretçilerle buluşturacak.

Dünyanın en eski verileriyle oluşturulan ve birçok açıdan keşfedilmeye açık Göbeklitepe mimarisini yapay zeka ve sanat anlayışıyla buluşturan ‘Göbekli Tepe Veri Sergisi’nde tarih öncesi insanların dini inancını yansıtan figürleri ziyaretçilere yeni bir bakış açısıyla sunulacak.

Son olarak ‘Osman Hamdi Bey Eserleri’, ilk Türk arkeolog ve Türkiye’de müzeciliğin kurucusu olarak sayılan Osmanlı’nın en önemli ressamlarından Osman Hamdi Bey’in eserlerini günümüz teknolojisiyle bir araya getirerek eşsiz bir görsel şölen oluşturacak.

Paribu ana sponsorluğunda 11-12 Haziran’da ücretsiz olarak gezilebilecek sergi, 7 yaş ve altındaki ziyaretçileri için ücretsiz olacak.