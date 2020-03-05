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Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

DasDas 8 Mart'ı kadın vokallerle kutluyor

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DasDas 8 Mart'ı kadın vokallerle kutluyor
Gülinler
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde DasDas Sahnesi'nde altı kadın vokal akustik performanslarıyla sahne alacak.

DasDas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde günümüzün dikkat çeken altı kadın vokalini ağırlıyor. 8 Mart Pazar saat 18.00’de başlayacak olan konserde müziksever Gülinler, Güneş Özgeç, İdil Meşe, Nilipek., Nova Norda ve Selin Sümbültepe’nin akustik performanslarıyla sahne alacak.

DasDas 8 Martı kadın vokallerle kutluyor

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