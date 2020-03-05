Darülbedayi kadınlara emanet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 2020-2021 sezonu repertuarı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki basın toplantısında açıklandı. Bu sene özellikle Dünya Kadınlar Günü Haftası'nda, yeni sezona aylar varken açıklanan programı duyuran genel sanat yönetmeni Mehmet Ergen; “Yalnızca Darülbedayi’de değil dünyanın her yerinde, kurumsal tiyatrolarda korkunç bir erkek egemenliği hep sürdü. İstedik ki bu sezon ilk defa kadın yazarlar ve yönetmenler çoğunluğu oluştursun” sözleriyle oyunları kadın sanatçılara emanet ettiklerini vurguladı.

Basın toplantısında söz alan yönetmenler Özgür Kaymak ve Aslı Öngören ise "kadının olduğu yerde yenilik, güzellik ve cesur işler" olduğunu vurguladı.

On iki yeni oyunun sahneleneceği 2020-2021 sezonunda; beşi Türkiye prömiyeri yapacak olan, altı kadın yazarın oyunu kadın yönetmenler tarafından sahnelenecek. Bilgesu Erenus’un Türkiye’de ilk kez sahnelenecek eseri ‘Yaftalı Tabut’ Yelda Baskın rejisiyle, Şirin Gürbüz’ün ilk oyunu ve ödüllü bir metin olan ‘Kimse Kimseyle Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık’ Emre Koyuncuoğlu yönetiminde sahnelecek. Amerikalı genç yazar Sarah Delappe’nin ‘Kurtlar’ı, Mine Söğüt’ün ilk oyunu ‘Beşamelli Tavuk’, Leyla Nazlı’nın yazdığı ‘Kısraklı Kadın’ ve Deniz Altun’un kaleme aldığı ‘Gül’e Ağıt’ da kadın yazarların kaleme alıp, kadın yönetmenlerin sahneleyeceği diğer oyunlar.

Yelda Baskın, Emre Koyuncuoğlu, Lerzan Pamir ve Özgür Kaymak sezonun kadın yönetmenleri arasında.









HALDUN DORMEN’DEN MÜZİKAL

Yeni sezonda bir müzikal klasiği olan ‘Yaygara 70’ Haldun Dormen’in yönetiminde, ‘Hamlet’ Engin Alkan rejisiyle, Bertolt Brecht eseri ‘Cesaret Ana ve Çocukları’ ise Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahnelenecek. Modern tiyatronun kurucularından Çehov’un baş yapıtlarından ‘Vanya Dayı’ ise Mehmet Ergen’in genel sanat yönetmeni olduğu bu ilk sezondaki ilk rejisi olarak seyirciyle buluşacak. İnsan ilişkilerinin çürümeye yüz tuttuğu bir çağda, yalnız insanların arasında bir umut arayışını anlatan ‘Umut’, Ionesco’nun da ilk çevirmenlerinden Nuri Pakdil’in Şehir Tiyatroları’nda ilk oyunu olarak sahnelenecek.

Son dönemin dikkat çeken genç kalemlerinden Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı ve daha önce BAM İstanbul yapımı olarak sahnelenen oyunu ‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’ de yine yazarının rejisiyle, 25 Mart 2020 itibariyle Şehir Tiyatroları sahnelerinde olacak.