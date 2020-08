Dans pistine dönüyoruz!

Tom Howie ve Jimmy Vallance ikilisinden oluşan Bob Moses, 28 Ağustos’ta çıkacak yeni albümlerine adını veren ‘Desire’ single’ını yayımladı. Elektronik dans müziği türünün karanlık örneklerini sunan, yer yer şarkı sözlerine de yer veren grup, yeni single’ı ‘Desire’da ZHU ile işbirliğine gitti. Uzun bir süredir ZHU ile çalışmak istediğini söyleyen ikili, sözlerine şöyle devam ediyor: “Birkaç yıl önce bir müzik festivalinde tanıştık ve arkadaş olduk. Bir şeyler yapmaktan bahsettik. Birkaç yıl sonra sonunda her ikimizin de programları uydu. Şarkıyı Los Angeles’ta kiraladığımız bir stüdyoda birkaç saat içinde kaydettik. Her zaman böyle kolay olmaz, bu sefer karşımıza çıkan iş de güzeldi.”

Elektronik müzisyenlerin yeni teknolojileri müziklerine empoze etmekte her zaman daha iyi olduğunu düşünenlerdenim. Grup da bu fikrimi doğrularcasına bu yeni single’a interaktif bir klip yapıyor. Budapeşte’deki Airplan adlı animasyon stüdyosunda yönetmen Owen Brown’la çalışan grup, klipte modern çağda arzu ve sıkıntıların birbirine geçtiği bir hikâyeyi anlatıyor. Bob Moses, “İstediğinizi elde etmek ya da edememek arasındaki mücadeleyi konu aldık. Videoda farklı bir renk seçerek hikâyenin hangi tarafını görmek istediğinizi seçebilirsiniz. Çalıştığımız sanatçılar bu duyguyu çok iyi yansıttı” diyor.

İÇİNDE UMUT OLAN MELANKOLİK ŞARKILAR

İkiliye soruyorum: “Karanlık bir dans müziği albümü mü dinleyeceğiz?” Cevapları ise net: “Kesinlikle, kaydın bir kısmının tonu bunu gösteriyor. Biraz daha fazla dans pistinde zaman geçirmenizi sağlayacak bir konsept albümü de ortaya koyduk. Her zaman düşündürücü şarkı sözleri olan melankolik bir müzik yaptık ama her zaman biraz da olsa içinde umut vardı. Biz kasvetli ve hüzünlü insanlar değiliz ama karanlık dans müziğini seviyoruz. Nine Inch Nails, New Order, Depeche Mode bizim en büyük ilham kaynaklarımız.”

Grup, son albümlerinin üretim sürecinde her şeyi çok fazla düşündüklerini dile getiriyor. Dünya politikası, toplum ve kişisel hayatlarındaki karmaşa şarkı sözlerine yansıyor. “Eğer dürüst bir müzik yapmak istiyorsanız bildiklerinizi yazmalısınız” diyen Bob Moses, albümün temasının da arzu olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Arzu için herkes mücadele ediyor. Şöyle bir döngü vardır: ‘Bir şey elde ettiğinizde başka bir şey istersiniz.’ Arzu seni hırslı yapabilir ama içinde de kaybolabilirsin. Bu hassas bir denge.”

GECE KULÜBÜNÜN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTAMAZ

İkili, karantina sürecini de Los Angeles’taki evlerinde geçirdiğini ve bu sırada neredeyse müzikal anlamda her şeyi dinlediğini söylüyor: “Farklı müzikler dinlemek için çok zamanımız vardı. Sosyal medyadaki canlı performansları izlemek ilginçti, gerçek şovlara en yakın şeylerdi. İnsanların setlerini izlerken birkaç parça keşfettik. Dürüst olmak gerekirse karantina, müzik yaparken çok kısıtlayıcı değildi. Stüdyomuzda sahip olduğumuz tüm ekipmanlara erişebiliyorduk ve müzik yapmak için fazlasıyla zamanımız vardı. Evde sıkışıp kalmak müzik yapmak için mükemmel koşullar sağlar, ancak şovlar... Bu tamamen farklı bir hikâye ve çok fazla özlüyoruz.”

Grup, “Daha önce olduğu gibi yan yana dans ettiğimiz zamanlara dair en çok neyi özlediniz?” sorusuna ise “Binlerce insanla çevriliyken kocaman bir ses sisteminin olduğu bir mekânda yüksek sesle müzik dinlemek gibi güzel bir şey yok. İster sahnede müzik yap istersen kalabalığın içinde ol, bu his dünyadaki en iyi deneyimlerden biridir ve kulübün yerini hiçbir şey tutamaz. Gecenin başlangıcında belirli bir enerjin vardır, bir mekâna ilk kez girersin ve tüm ışıklar, ses etrafını sarar. Dürüst olmak gerekirse, hepsini özlüyoruz” cevabını veriyor.

Bob Moses, geçen yıl ise en yoğun dönemini yaşadı ve uzun bir dünya turnesindeydi. Turne sırasında da albüm için çalıştıklarını belirten grup, farklı şehirlerde günler geçirip oralarda stüdyo kiraladığını söylüyor. Bu fikrin müzik yaratmak için yeni ve eğlenceli bir yol olduğunu da dile getiriyorlar: “Kayıtları yaparken kullanabileceğimiz müzik aleti sınırlıydı, çünkü yoldayken yanınıza her şeyi alamazsınız. Bazen yaratıcı bir şekilde ihtiyacınız olan bir şeyin olmaması büyük bir ilham olabiliyor. Bu şarkıların birçoğunu COVID-19’dan hemen önceki birkaç ay kulüplerde çaldık, bir bakıma da test ettik.”

AKLIMIZI KAYBETMEME NEDENİ MÜZİK

İkilinin, Türkiye’de de ciddi bir hayran kitlesi var. Burada çalmayı sevdiklerini söylüyorlar: “Oradaki hayranlarımız inanılmaz ve uzun zamandır bizi destekliyorlar. Ülke çapında birkaç yerde çalma fırsatımız oldu ve İstanbul’da birçok harika gösteri düzenledik. Türk hayranlarımızın bize gösterdiği sevgi için çok minnettarız ve COVID-19 bittiğinde geri gelmek için sabırsızlanıyoruz.”

Müzik yaparak para kazandıkları için de kendilerini şanslı hisseden Bob Moses, bunu da sadık hayranlarına borçlu olduklarını belirtiyor. Hayatlarının en yaratıcı döneminde olduklarını hisseden grup, daha fazla müzik yapmak için de heyecan duyduklarını açıklıyor.

Bob Moses, “Sizce bu dönemde müziğin iyileştirici bir özelliği var mı?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: “Müzik inanılmaz bir ilaçtır. Her zaman şifa vericidir. Bir ayrılık sonrası, yalnız hissettiğinizde, üzgünken... Ama müziğin artık her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Sanırım bu süreçte aklımızın yerinde kalmasının tek sebebi müziğimizdi.”