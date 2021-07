'Dans etmeyi çok sevin, gerisi gelecektir’

KAPELA

Dans kariyeriniz nasıl başladı?

Kariyerim Fransa’da 1999 yılında başladı. Bir kıza âşık olduğum için onun peşinden dansa sürüklendim. O aşkım kısa sürdü belki ama dansa olan aşkım tükenmedi.

Hip hop ve house dansa yönelmeden önce breaking yapıyordunuz. Bu iki stilin birçok ortak yönü var. Siz stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Evet, bundan önce breakdans yapıyordum, B-boy olarak dans kariyerime başladım. Stilim bu yüzden breaking’den de esintiler taşıyor. House ile breaking arasında benzer özellikler var: özgürlük hissi, enerji ve ritmi ortak sayılır. Benim stilim aslında bunların toplamından ibaret.

Bir dansçı olarak karşılaştığınız güçlükler arasında hatırınızda kalan ne var? Sizi en çok ne zorladı ve bununla nasıl baş ettiniz?

Ailemi; hayatımı dans ederek kazanacağıma ikna etmek benim için en büyük mücadelelerden birisi oldu. Bunun bir meslek olabileceğine, alışılagelenin dışında bir meslek seçebilmeme onları ikna etmek zordu. Ama bugün iyi ki bu kararı almışım diye düşünüyorum. Bakacak olursanız 20 yılı aşkın süredir hayatımı dans ederek kazandım ve kazanıyorum. Bu sayede her anını da dolu dolu yaşayarak geçirdiğim bir kariyer inşa ediyorum. Ta Fransa’dan dünyanın her yerine, bugün Türkiye’ye gelip jüri olarak görev yapabiliyorum. Çok çalışarak, emek sarf ederek bugünlere geldim. Şükürler olsun ki bu kararım için bir gün bile pişman olmadım.

Red Bull Dance Your Style 2021’de jüri olarak görev alıyorsunuz. Adayların da tıpkı sizin gibi birden fazla stili aynı potada eritmesini mi tercih edersiniz? Sizce onlar bunu yapabilir mi?

Çok yönlü olmak ve odaklanmak en önemlisi. Vücut dilinle stilini anlatmayı öğrenmeli ve kendi özgün tarzını yaratmalısın. Öğrenme ve kendini geliştirme sürecini ne kadar uzun tutarsan, ki bu daima devam etmeli, o kadar iyi. Yani daima gelişime açık olmalı, sınırlarını zorlamalısın. Birden fazla stili tek bir bünyede birleştirmek şart değil ama ne kadar yaratıcı olduğunun bir göstergesi. Burada da özgünlük ve yaratıcılık daima teşvik ediliyor.

Red Bull Dance Your Style Türkiye finali 4 Temmuz’da gerçekleşecek. Bu sene birçok etkinlik iptal oldu. Bu dans dünyası için iyi bir haber mi?

Red Bull Dance Your Style dans dünyası için çok iyi bir haber. Şu an 30’dan fazla ülkede gerçekleşiyor. Türkiye’de önce İzmir, ardından Ankara ve İstanbul elemeleriyle belirlenen 16 dansçı, Türkiye Finali’nde yarışacak. Aralarından bir kişi Güney Afrika’da yeteneklerini gösterecek ve ülkesini temsil etme hakkı kazanacak. Bu aynı zamanda dünya çapında kendisini göstermek isteyen gençler için de büyük bir fırsat. Müzik burada en büyük etken. Dansın şeklinin benimsenmesinde doğaçlama olarak tam da o an gelişen bir stil yaratılıyor. Bu yüzden sadece yeteneğin, yaratıcılığın etken olduğu bir sistem mevcut. Bu da seyirciyi daha çok teşvik eden ve daha çok eğlendiren bir yarışma olmasını sağlıyor. Red Bull Dance Your Style dans sahnesi için daima yeni yeteneklerin keşfedilmesinde ve onların gelişmesinde rol oynuyor.

Türkiye’deki dansçıları, dünyadaki dansçılarla kıyaslayacak olsanız, sizce hangi konularda gelişmemiz gerekiyor? Türkiyeli dansçıların özel bir tarzı var mı?



Türkiye’de dans eden gençlere tavsiyem şu olabilir, birbirlerini daha çok destekleyebilirler. Dünya çapındaki dansçıları ve onların yaptıklarını takip etmeliler. Kendi dans toplumundaki insanları teşvik etmeli ve takdir etmeliler. Kocaman bir dünyada yaşıyoruz ve teknolojinin de sayesinde günümüzde artık hiçbir sınır yok. Bu hem Türkiye kültürü hem de dünya kültürünün gelişmesinde rol oynayacaktır.

Yarışmacılara ek başka tavsiyeniz var mı?

Müziği sevin. Dans etmeyi daha çok sevin. Gerisi mutlaka gelecektir. Beraberinde gelen zorlukları da bu sevgi sayesinde aşabilirsiniz.

CAN TOHMA

Can Tohma, dansa nasıl başladınız?

Dans kariyerimde 22. yılımı tamamlamak üzereyim. Bunun son 11 yılında kariyerime profesyonel olarak devam ediyorum. Hem dans eğitmeni hem de performans sanatçısı olarak çalışıyorum. Bu tutku bende çocukluğumda başladı. Kendimi sözlü olarak ifade edemediğimi hissettiğim zamanlarda büyük bir boşluk hissi vardı ve bunu fiziksel olarak hareket ettikçe doldurabildiğimi fark ettim. Müzik açıp kendimce dans ediyordum. Başta bunun adının ‘dans’ olduğunu bilmiyordum, sadece iyi hissetmekle ilgileniyordum. Sonra bunun bir ifade yöntemi olduğuna kani oldum. Ve bugün buradayım.



Hedefiniz ve en büyük hayaliniz nedir?

Spesifik bir hedefim yok. Çünkü gelişim bana göre sınırlarla belirlenen bir kavram değil. Tek hedefim gelişimimi hem fiziksel hem de mental olarak sürdürebilmek. İçinde bulunduğum durumun şeklini almak, daha yalın bir ifadeyle su gibi olmak... Bu benim hayatımın misyonu olacaktır. Sahnede virgül koymadan dans etmek, akışı bozmadan daima dansımla, sanatımla konuşabilmek istiyorum.

Red Bull Dance Your Style’da jüri olarak yer alıyorsunuz. Bunun dans dünyası için anlamını aktarmanızı istesek?

Freestyle, yani doğaçlama üzerine kurulu bir yarışma bu. Seyirci, müzik /DJ ve dansçının bir araya gelerek yarattığı doğaçlama bir ortam var. Bu tamamen yaratıcılık ve yetenek üzerine muhteşem bir etkileşim alanı. Tamamen organik olarak bir araya gelen seyircinin karşısında performans sergilemek muhteşem bir deneyim. Ben 2018 yılında Antalya’da gerçekleşen Red Bull Dance Your Style’da birinci olmuştum. Bu başarımda etkili olan şey; ilk andan itibaren performansımı izleyenlerin sadece dansçı nezdinde karşılık bulması değil, sokaktan geçen herhangi birisi tarafından da karşılık bulması oldu. Bu hem beni perçinledi hem de seyirciyi daha çok coşturdu. Freestyle’da ülkemizdeki ilk jenerasyonun üyelerinden birisi olarak çıkardığım ders şu oldu: kendimi daima canlı / taze tutmam gerektiği dersini çıkardım. Bu da gelişimi daima teşvik edecektir diye düşünüyorum.

Yarışmacılara önerileriniz neler?

Anın tadını çıkarın. Yarışma olduğu fikrinden çıkın ve ne kadar eğlenirseniz o kadar eğlendireceğinizi unutmayın. Burada başarının sırrı; daima eğlence.