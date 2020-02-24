Dan Brown’dan resimli ve müzikli çocuk kitabı

Hayvanlar Senfonisi, Dan Brown’ın çocuklar için bestelediği klasik müzik albümü ile eş zamanlı olarak 1 Eylül 2020 tarihinde, okurlarla buluşacak. Hayvanlar Senfonisi, Dan Brown’ın yazarlık kariyerindeki ilk resimli çocuk kitabı olmakla beraber Brown’ın kendi bestelerinin de yer aldığı özel bir içeriğe sahip. Çocuklar kadar yetişkinlerin de multi-sensör teknolojisi sayesinde sesli ve müzikli bir okuma deneyimi yaşayabilecekleri sıra dışı bir eser Hayvanlar Senfonisi.

Kitap, oyuncu Maestro Fare’nin eline bagetini kapıp çitalardan kangurulara, fillerden mavi balinalara dek birbirinden farklı pek çok hayvan dostuna yaptığı ziyaretleri konu ederken, bir yandan da okuru eğlenceli bir sesli okuma macerasına ortak ediyor. Kitabın çizeri olan Susan Batori’nin mizahi bir yaklaşımla oluşturduğu çizimlerde arka plana gizlenmiş, her yastan dikkatli okurun ilgisini çeken bilmece ve ipuçları bulunuyor.

Ayrıca kitaptaki QR kodlar ile her hayvan için düzenlenen orijinal müzikler dinlenebilecek.