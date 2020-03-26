'Damızlık Kızın Öyküsü' devam ediyor!

Margaret Atwood

Dünya edebiyatının yaşayan en büyük ustalarından Margaret Atwood’un yeni romanı, Canan Sılay’ın çevirisiyle okurlarıyla buluştu. Yazarın en sevilen kitaplarından, distopya edebiyatının önemli eserlerinden olan 'Damızlık Kızın Öyküsü' adlı romanının devamı niteliğindeki 'Ahitler', sonbaharda 'The Testaments' adıyla dünya okuruyla buluşmuştu. Kitap yayımlanır yayımlanmaz büyük ilgi çekmiş ve Atwood’a ikinci Booker Ödülü’nü kazandırmıştı. Atwood, aynı ödülü 2000 yılında 'Kör Suikastçı' romanıyla almıştı.

Margaret Atwood’un 1986 yılında yayımlanan romanı 'Damızlık Kızın Öyküsü', yazarına Arthur C. Clarke Ödülü kazandırmış, ertesi yıl Booker’a aday gösterilmesini sağlamıştı. Kitabın ünü zamanla yavaş yavaş arttı ve 2016 yılında Amerika’da televizyon dizisine dönüştürülmesiyle tüm dünyada en çok okunan ve bilinen kitaplar arasına girdi. Hatta 'Damızlık Kızın' kendine özgü giysileri kadın mücadelesinin simgelerinden birine dönüştü. Kadınlar için baskıcı ve korkunç bir gelecek tahayyülü içeren 'Damızlık Kızın Öyküsü', içerdiği uyarı ile kadın hareketinin de önemsediği romanlardan oldu. Bütün romanlarında kadın kimliğini, çevreyi, doğayı ve özgürlükleri savunan Margaret Atwood şimdi, ilerleyen yaşında, çok sevilen romanının devamıyla okurlarıyla buluşuyor.



'AHİTLER' YARIN HÜRRİYET KİTAP SANAT'TA

'Ahitler', ilk romanda anlatılan baskıcı Gilead rejimini 'içeriden' yıkmaya çalışan Lydia Teyze’nin, rejimden kaçışın simgesi olan Nicole Bebeğin ve onun kız kardeşi Agnes’in mücadele günlüklerinden oluşuyor. Kadınlar, bu kez Duvar’a, işkenceye, ölüme rağmen özgürlüğe kaçışı örgütlüyorlar. Zekâ, kurnazlık ve cesaret ile. Totaliter Gilead rejimi yıkılırken, geriye tüm kadınlar için, gelecek için bir kurtuluş vasiyeti kalıyor: Özgürlük duvarlarının ardındadır!



Kitapla ilgili detaylı inceleme yazısını yarın (cuma) Yenal Bilgici'nin kaleminden Hürriyet Kitap Sanat sayfalarında ve web sitemizde okuyabilirsiniz.









