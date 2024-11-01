Cumhuriyetin Işığında Atatürk ve Sanat Sergisi kapılarını açtı

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Atatürk’ün sanata verdiği değeri yansıtan az bilinen fotoğraflarından oluşan sergi, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla sanatın iyileştirici gücünü vurguluyor. Atatürk'ün sanata ilgisini ve Cumhuriyet’in kültürel mirasını sanat yoluyla öne çıkaran fotoğraflar Kasım sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışı nedeniyle açıklamalarda bulunan Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, “Sanat, yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda ruhsal bir iyileşme aracıdır. Cumhuriyet ruhunu Atatürk’ün sanata olan ilgisiyle buluşturduğumuz bu sergiye ev sahipliği yapmak bizim için çok anlamlı. Okay Temiz’in performansı da bu özel günü unutulmaz kıldı. Memorial Sağlık Grubu olarak tüm ziyaretçilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı şimdiden coşkuyla kutlarız” ifadelerini kullandı.