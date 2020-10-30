Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri belli oldu

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen çalışma tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, “vefa” ödülünün de Necmeddin Okyay’a verilmesi kararlaştırıldı. “Kültür tarihi” ödülüne Sadettin Ökten, “sosyal bilimler” ödülüne İsmail Kara, “edebiyat” ödülüne İbrahim Tenekeci, “sinema” ödülüne Derviş Zaim, “müzik” ödülüne ise Özdemir Erdoğan layık bulundu.

BAKAN ERSOY’DAN TEBRİK

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri” töreninde, kazanan isimler için ödüller Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan, Mehmet Çebi ve Necmeddin Okyay’ı tebrik ediyor, ülkemize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadesini kullandı.