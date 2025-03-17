CSO Ada Ankara’da sanat dolu hafta

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CSO Ada Ankara’nın etkinlik programı şu şekilde:

CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ

17 MART-20.30-BANKKART MAVİ SALON

Franz Schubert’in Oktet Fa Majör D.803 eserinin seslendirileceği konserde; Eren Kuştan (keman) Özgür Baskın (keman), Denizsu Polat (viyola), Onur Şenler (viyolonsel), Hacer Özlü (kontrabas) Selin Gürol (klarinet), Seyfi Can Dağlar(fagot) ve Utku Ünal (korno) solist olarak yer alıyor.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 250 TL

2. Kategori: 200 TL

ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU-ALINAMAZ KALE ÇANAKKALE KONSERİ 18 MART-20.30-TARİHİ SALON

Şef Necmi Kıran yönetiminde, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nca “18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 110. Yıl dönümü” anısına hazırlanan, “Alınamaz Kale Çanakkale” adlı konser, özel bir içerik ve repertuvarla Ankara seyircisine sunuluyor. Tek bölümlü olan konser, koro ve solo icralarından oluşuyor. Konser; Ertan Çıngı, Güner Kızılkaya, Kağan Alptekin, Mihriban Akkuş, Sena Yıkıcı ve Yıldız Çam Özdemir solistliğinde gerçekleşecek.

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Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 250 TL

2. Kategori: 200 TL 3. Kategori: 175 TL

ANKARA DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ–KONTRABAS 18 MART-20.30-BANKKART MAVİ SALON

Bir devlet memuru olan kontrabasçı; müziğin, tarihin, hiyerarşinin, cinselliğin ve toplumun, dedikodusunu yapıyor. Patrick Süskind’in bütün dillerde en çok oynanan oyunu otuzuncu yılında yine CSO Ada Ankara sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor. Oyun; Hale Kuntay’ın çevirisi ve Metin Belgin’in rejisörlüğünde hayata geçiyor.

12+/1 Perde/1 Saat

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 115 TL

2. Kategori: 70 TL

ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ–KEMAN-GİTAR KONSERİ 19 MART-16.00- BANKKART MAVİ SALON

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen konserde; keman sanatçısı Doğukan Keskin ve gitarist Orçun Terzioğlu; J. Sibelius, Manuel de Falla, Niccolò Paganini, Astor Piazzolla, Heitor Villa-Lobos, Pablo de Sarasate, Isaac Albéniz ve P. Tchaikosvky’in eserlerini dinleyici ile buluşturuyor.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 150 TL

2. Kategori: 100 TL

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ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ–TRIO ELEGIA

20 MART-20.30- TARİHİ SALON

Trio Elegia konserinde; J. Brahms’tan Piyano Trio No. 1 Si majör, Op. 8 ve S. Rachmaninov’dan Elegiaque No.1 Sol Minör eserleri; Egemen Uysal (keman), Mehmet Berkem Bursal (viyolonsel) ve Cihan Yücel (piyano) eşliğinde sanatseverlere sunuluyor.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 175 TL

2. Kategori: 150 TL 3. Kategori: 125 TL

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-AŞKIN ALDI BENDEN BENİ-YUNUS EMRE İLAHİLERİ KONSERİ 20 MART-20.30-BANKKART MAVİ SALON

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi Suat Kılıç’ın solist olarak katılacağı birbirinden güzel Yunus Emre ilahilerinin seslendireceği konserde Kılıç’a, sunumu ve şiirleriyle Haluk Derinöz eşlik ediyor. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sazlarının katılımıyla gerçekleşecek konser, duygu yüklü bir sanat akşamı yaşatacak.

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Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 250 TL

2. Kategori: 200 TL

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ 21 MART-20.30-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde soprano Aslı Kıyıcı’nın solistliğinde gerçekleşecek konserde; Carl Maria von Weber’den “Der freischütz” Üvertürü Op.77, Richard Strauss’tan “Son Dört Şarkı” TRV 296 ve Ludwig van Beethoven’dan Senfoni No.5 Do minör Op.67 eserleri seslendirilecek.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 350 TL

2. Kategori: 250 TL

3. Kategori: 150 TL

4. Kategori: 100 TL

ANKARA TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU-NEVRUZ KONSERİ 21 MART-20.30-TARİHİ SALON

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu; sanat yönetmeni Cem Gürdal şefliğinde Türk Dünyası coğrafyasında baharın ve yeni yılın müjdecisi Nevruz başlığı ile yeni bir konserle Ankaralıların karşısına çıkıyor. Topluluk, engin Türk coğrafyasının güzelliklerini müzik ve danslarla sergileyecek.

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Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 250 TL

2. Kategori: 200 TL 3. Kategori: 175 TL

DEVLET ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU-RÜYAYA YOLCULUK 22 MART-20.30-TARİHİ SALON

“Balu Balu” çoksesli koro gösterisi, adını ilk Türk sözlüğü olarak kabul edilen, Divan-ı Lugâti't Türk'teki ninni sözcüğünün karşılığından alır. Bu konserde, Anadolu ninnilerinin örneklerinden yola çıkarak, Avrupa'daki ninnilere yapılan büyülü bir yolculuk hikâye ediliyor.

Rüyaya Yolculuk: Balu Balu, bir koro konseri olmakla birlikte, çeşitli ülkelere ait ninni tavırlarının, koro elemanlarınca sahnede oyunculuk ve devinim unsurlarıyla desteklenmiş şekilde performe edilmesinden oluşuyor. Mine Özalp’ın şefliğinde gerçekleşecek gösterinin yardımcı şefliğini Oğulcan Gökalp üstleniyor. Piyanoda ise Özgün Ersoy yer alıyor.

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Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 250 TL

2. Kategori: 200 TL 3. Kategori: 175 TL

ITRÎ & BACH KONSERİ 22 MART-20.30-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Itri & Bach konseri, aynı çağda yaşayan iki besteciyi kendi dönemleri içinden yorumlarken, Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen icracılarını da bir araya getiriyor.

Itrî ve Bach aynı yüzyılda yaşamış ancak farklı zamanlarda ve mekanlarda sanatlarında zirve yapmış iki büyük müzik insanı; biri Klasik Batı müziğinde diğeri Klasik Türk müziğinde mihenk taşı olmuş iki büyük besteci... Bach'ın hayatı ne kadar detaylı biliniyorsa, Itrî'nin hayatı bir o kadar gizemli; Bach'ın günümüze ulaşan eseri ne kadar çoksa, Itrî'nin bir o kadar az. Hiç şüphesiz müzik, Bach ve Itrî arasındaki en kuvvetli bağ. Bu kuvvetli bağ, Ertan Tekin, Murat Aydemir, Çağ Erçağ’ı bir araya getirdi ve bu projeyi ortaya çıkardı. Itrî & Bach müzisyenleri, Berlin Filarmoni Orkestrası’nın çellistlerinden Knut Weber’i ve Türk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Bekir Ünlüataer’i de yanlarına alarak projeyi zenginleştiriyor. Knut Weber ise 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, Stradivari Soloists ve Berlin Philharmonic Piano Quartet" ile Avrupa, Asya ve ABD'de sık sık turnelere çıkıyor.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 475 TL

2. Kategori: 375 TL

3. Kategori: 250 TL

4. Kategori: 175 TL 5. Kategori: 125 TL

BAŞKENT ODA ORKESTRASI KONSERİ 23 MART-20.00-TARİHİ SALON

Şerif Can Ünver yönetiminde gerçekleşecek konserde; L. Van Beethoven ve W. A. Mozart’ın ölümsüz eserleri; “Duo Blanc & Noir”i oluşturan piyanist Selin Şekeranber ve piyanist Yudum Çetiner solistliğinde, konzertmeister Mehmet San eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 250 TL

2. Kategori: 200 TL 3. Kategori: 175 TL

EREN DÜZENLİ SOLO PİYANO RESİTALİ KONSERİ 23 MART-20.30-BANKKART MAVİ SALON

8. Uluslararası Vigo Piyano Yarışması’ndaki sıra dışı başarısı ile Martha Argerich Özel Ödülü’ne layık görülerek dikkatleri üzerine çeken Eren Düzenli, CSO Ada Ankara'da vereceği resitalde dinleyiciler ile buluşuyor.

J.S. Bach, L. van Beethoven, F. Chopin ve F. Say gibi bestecilerin seçkin eserlerinden oluşan etkileyici bir repertuvar ile sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Eren Düzenli’nin solo piyano resitali, 23 Mart 2025’te saat 20.30’da CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleşecek.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 150 TL

2. Kategori: 100 TL