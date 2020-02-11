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Kitap Sanat
Haber Giriş: 11.02.2020 - 13:26,Son Güncelleme:/

Coşar Kulaksız'ın sergisi, FMV Galeri Işık’ta

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Coşar Kulaksız'ın sergisi, FMV Galeri Işık’ta

Fotoğraf sanatçısı ve küratörü Coşar Kulaksız’ın 'Unuttuklarımızı Özlediğimiz Hatırladıklarımızdan Uzaklaştığımız Bir Oyun Bu' adlı fotoğraf sergisi 18 Şubat 2020 Salı günü FMV Galeri Işık Teşvikiye’de sanatseverlerle buluşuyor.

Coşar Kulaksız’ın farklı dönemlerde ve farklı mekânlarda objektifine yansıyan 76 kareden oluşan sergisi 18 Şubat'tan itibaren FMV Galeri Işık Teşvikiye’de sanatseverlerle buluşacak. Şems’in 40 kuralıyla tanıştıktan sonra 40 haftada hayatının değiştiğini anlatan Coşar Kulaksız, bu süreç sonucunda ortaya çıkan fotoğraflarıyla ziyaretçilerine renk ayrımını ortadan kaldıran siyah-beyaz bir dünya sunuyor. 28 Şubat’a kadar gezilebilecek sergide Kulaksız’ın alışılagelmiş boyutların ve oranların dışında çalıştığı fotoğrafları sergilenecek.

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