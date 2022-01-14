Cortazar’ın sanatına açılan kıymetli bir kılavuz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Dünya şaşkınlıkla izliyor... Kim 2022de çıldırdıDünya şaşkınlıkla izliyor... Kim 2022'de çıldırdı!#Kuzey Kore
Galatasarayda soruşturma iddiası Floryada enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalarGalatasaray'da soruşturma iddiası! "Florya'da enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalar"#Galatasaray
Sedefnur olayında kan donduran detay Aşağı bile inmedilerSedefnur olayında kan donduran detay! Aşağı bile inmediler#Sedefnur Çağlar
Djokovic için son karar Vize iptal...Djokovic için son karar! Vize iptal...#Djokovic
Tutar mı tutmaz mı Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...Tutar mı tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...#Kemal Kılıçdaroğlu
Rezervasyon oranı şimdiden yüzde 70 oldu 10 gün sonra satışlar kapanacak...Rezervasyon oranı şimdiden yüzde 70 oldu! 10 gün sonra satışlar kapanacak...#Uludağ Otel
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
E-Devlette yeni özellik: Kullanıma açıldıE-Devlet'te yeni özellik: Kullanıma açıldı#E-Devlet
Elon Muskın tweeti Dogecoini uçurdu İşte son durum...Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçurdu! İşte son durum...#Kripto Para
Asıl skandal şimdi patladı Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...Asıl skandal şimdi patladı! Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...#İngiltere
Ve karar çıktı Zorunlu aşıda son sözü Yüksek Mahkeme söylediVe karar çıktı! Zorunlu aşıda son sözü Yüksek Mahkeme söyledi #ABD
Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mıCumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mı?#HDP
Pariste romantik teklif...Evet dedimParis'te romantik teklif...'Evet' dedim!#Öykü Gürman
Euroleaguee Ergin Ataman damgası Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandımEuroleague'e Ergin Ataman damgası! Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandım'#Ergin Ataman
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Cortazar’ın sanatına açılan kıymetli bir kılavuz

#Julio Cortazar#Biyografi #Seksek
Cortazar’ın sanatına açılan kıymetli bir kılavuz
Ömer Erdem

Miguel Herraez, ‘Julio Cortazar/Gözden Geçirilmiş Bir Biyografi’de bizi aşama aşama, 20’nci yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en yaratıcı yazarlarından birinin evrenine çekiyor. Cortazar’ı bütün şartları içinde ele alan çalışma, ustaca onun yaşamını eserlerine bağlıyor.

Haberin Devamı

İyi bir biyografi sadece ayrıntılı hayat hikâyesi değildir. O hayatı değerli kılan eserlerin/eylemin arkaplanını sunan eserler, aktardıkları hayatı bir kez daha yeniden kurarlar. Bu sebepten biyografi yazarlığı kurmacaya hep göz kırpar. Julio Cortazar uzmanı Miguel Herraez’in ‘Julio Cortazar/Gözden Geçirilmiş Bir Biyografi’de yaptığı tam da bu. Cortazar’ı bütün şartları içinde ele alırken, ustaca onun yaşamını eserlerine bağlar. Adeta bütün bu yaşantılar; aile, ülkeler, şehirler, seyahatler, aşklar, sıkıntılar, dönüm noktaları bunun içindir. Her hayat birbirinden ilginç olabilir. Fakat ancak sanata ve esere yansıyan ilginçlikler varlığını sürdürebilir. Çağla Işıl Soykan çevirisiyle okurla buluşan biyografi Herraez’in Türkçe baskı notu ile açılıyor ve aşama aşama bizi 20’nci yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en yaratıcı yazarlarından Cortazar’ın evrenine çekiyor.
“Neden Julio Cortazar” diye soruyor Herraez ilkin. ‘Deneyselliğin edebiyat gibi ciddi düzlemlerde de var olduğunu’ ondan öğrendiğini ve romanın geleneksel yapısının dışında ‘soyut olabileceğini, ana hatları olması gerekmediğini, menteşelerinin keyfi olabileceğini, biçim olarak tamamen açık bir yapıya sahip olabileceğini’ Cortazar’da gördüğüne dikkat çekiyor. Şair olarak yazmaya başlayan, öykü ile beliren ve asıl roman ile zirveye oturan bir kişiliğin anahtarı aslında bu tespitler. Belki bütün ‘Boom’ dönemi yazarlarında benzer bir süreç söz konusudur ama Cortazar’ı onlardan ayıran temel espri ‘biçimin açıklığı’nda düğümlenir. Oldukça çarpıcı şekilde aydınlatır Herraez bu düğümlenmeyi. Uzun deneyimlerden ve hesaplaşmalardan sonra ‘Seksek’ yazarı ‘türü değiştirme’ye yönelecektir.
“Cortazar’ın yapmak istediğinin tür değiştirmek (öyküden romana geçmeyi kastediyor) değil, türü değiştirmek olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek” diye yazıyor Herraez. Ayrıca, bu dönüşümde şiir yazmayı hiç bırakmadığını da özellikle vurguluyor. “Hayvan Hikâyeleri’ni yazdığında öykü modeli dediğimiz; bıraktığı izde hemen ona ait olduğunu, onun olduğunu belli eden damgası ortaya çıkar” tespitini, roman söz konusu olduğunda ‘Seksek’e uyarlayabiliriz ve bunu ‘roman modeli’ diye nitelendirebiliriz. Zaten ‘Seksek’le beraber Cortazar da kendisini ebediyen damgalar. ‘Biraz da mitsel biçimde görülen bir kentin anlatımı’ olması sebebiyle 20’nci yüzyılı bütün kudretiyle kucaklar.
Cortazar uzmanı bir biyografi yazarı elbette bize ilginç hayat detayları da verecektir. Kaldığı oteller, seyahat rotaları, özel hayatı, 48 numara ayakkabı giymesi, sarmısak nefreti, ilk baskısı 2 bin 500 adet yapılan ‘Seksek’ gibi ayrıntılarla bir yazarın hayat açılarına da şahit oluruz. Cortazar’ın aileden başlayan dil bilme şansı, İspanyolca konuşulan dünya ve Avrupa merkezli buluşmaları seyahatlerle taçlanacak ve büyük yazarın evreninin genişlemesine hizmet edecektir. Diller, seyahatler ve şehirlerin yarattığı bir yazardır sonuçta Cortazar. O sanatçı mizacı, çalışması ve özellikle Boom akımının patlamasıyla beraber ilerlemiş ve halen hayatı ve eserleri ilgi konusu olmayı sürdüren bir kişiliktir. Miguel Herraez’in eseri de her bakımdan Cortazar ve onun sanatına açılan kıymetli bir kılavuz sayılabilir.

JULIO CORTAZAR

Cortazar’ın sanatına açılan kıymetli bir kılavuz

GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ
BİR BİYOGRAFİ
Miguel Herraez
Çev: Çağla Işıl Soykan
Everest, 2021

Haberle ilgili daha fazlası:
#Julio Cortazar#Biyografi#Seksek

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal