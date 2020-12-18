Contemporary İstanbul başlıyor: Önce sanal

AKBANK ana sponsorluğunda yapılacak Virtual Contemporary Istanbul, 19-20 Aralık’ta yapılacak ön izlemenin ardından 21 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye açık olacak. Virtual Contemporary Istanbul’da 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alacak; 17 gün boyunca gezilebilecek virtul.contemporaryistanbul.com ücretsiz olacak. Contemporary Istanbul, tüm dünyada oluşan olumsuz şartlardan dolayı fiziki edisyonunu 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yapacak.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, dün online gerçekleştirilen basın toplantısıyla Virtual Contemporary Istanbul ve 27 Nisan – 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak fiziki fuarla ilgili basın mensuplarına bilgi aktarımında bulundu.

SANAL FUAR BİR İLK OLACAK

Ali Güreli toplantıda yaptığı konuşmada: “İçinden geçtiğimiz dönem bizi, tüm dünyayı son hızla dijitalleşmeye itti, süreçleri hızlandırmayı mecbur kıldı. Çağdaş sanat alanında yaptığı yenilikler ve gerçekleştirdiği ilklerle Türkiye’den adı İstanbul’la birlikte anılan bir markayı yaratan ve her zaman İstanbul’un dünya kültür sanat metropolleri arasında ilk üçte anılması için çalışan Contemporary Istanbul olarak virtual.contemporaryistanbul.com ile uluslararası sanat çevrelerinde bir ilk olacak bir sanal fuara imza atıyoruz.”

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü de “Her yıl zamanın ruhuna uygun bir konseptte hazırlanan fuar bu yıl da pandemi koşulları nedeniyle hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak hazırlandı. Contemporary Istanbul’un teknolojik altyapısı ve yenilikçi tasarımıyla sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunacağına inanıyoruz” dedi.