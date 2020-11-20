Çok uzak, fazla yakın

Pandemi döneminde nasıl bir hazırlık süreciniz oldu? Fiziki sergilemeyi yapamama ihtimaline karşı bizi nasıl bir Base bekliyor?

Aslı Boduroğlu: Base limitli sayıda ziyaretçiyle ziyaret edilebiliyor, sanatseverler gelmek istedikleri gün ve saati ‘online randevu’ sistemiyle seçiyorlar. Web sitemiz base.ist’te kayıtla ilgili gerekli bilgiler bulunuyor. Sergi girişinde HES ve ateş kontrolü gibi gerekli tüm önlemleri de alıyoruz. Eşzamanlı olarak da yeni yüzüyle yayınladığımız sitemiz www.base.ist üzerinden sergi deneyimini mümkün olabilecek en iyi şekilde online’a da taşıdık. Bu yıl Base’i hibrit olarak hem mekânda hem online gerçekleştiriyoruz. Sanatseverler hem eserler ve sanatçılar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilecekler hem de sanatçılarımızın eserlerini anlattıkları videolarla kendilerinden dinleyebilecekler. Serginin detaylı çekilmiş bir videosu da sitemizde yer alıyor. Base Talks da herkesin bu dönem çok alışkın olduğu zoom üzerinden takip edilebilecek. Yurtdışındaki değerli pek çok sanatçı ve küratör de böylelikle Base Talk’s konuşmacı olarak katılmış olacak.

Base ekibi Ali Bilge, İdil Bilge ve Aslı Boduroğlu.

Eser seçimleri nasıl yapılıyor?

Ali Bilge: Base’de seçkiyi her yıl farklı bir seçici kurul belirliyor. Kurulumuzda çok farklı gözler olmasını önemsiyoruz. Kişisel zevkleri yansıtmaktan çok, potansiyeli olan, sanat dünyasıyla buluşması gereken, yetenekli bir yeni mezunun gözden kaçmadığına emin olmak istiyoruz. Bu yüzden her yıl çoksesli, farklı bakış açıları ile başvuruları değerlendiren çok sayıda jürimiz oluyor. Seçilen eserler ise oyçokluğuna göre belirleniyor. Seçici kuruldan en çok oy alan işlerden başlayarak, mekâna sığacak ölçüde daha aşağı oy almış eserlere inerek sergi seçkisini oluşturuyoruz. Base’in bu yılki seçici kurulunda Ayşe Erkmen, Ayşe Umur, Azade Köker, Derya Yücel, Eda Berkmen, Gökşen Buğra, Lalin Akalan, Leyla Gediz, Meriç Hızal, Moiz Zilberman, Nancy Atakan, Osman Erden, Onur Gökalp, Öner Kocabeyoğlu, Saruhan Doğan, Vahap Avşar ve Yusuf Sevinçli yer aldı.

Bu senenin teması ‘Uzak Yakın’ bize ne anlatacak?

Base küratörü Derya Yücel.

Derya Yücel: Zaman ve mekân olgularının keskin biçimde dönüşüme uğradığı bu günlerde, dünyayı algılayış ve yorumlayışımız da değişiyor. Toplumsal olaylar, savaşlar, göçler, ekolojik yıkımlar ve salgınların belirlediği, teknolojik evrimin ve bilimsel gelişmelerin şekillendirdiği bedenlerimize, zihnimize, duyusal ve algısal olan her alana dair sanatın düşünce, hayal gücü, yaratıcılık formları ve bunun yansımaları da dahil oluyor. Ve artık ‘mesafe’ ve ‘temas’ hem gündelik yaşam gerçekliğinde hem de sanatta metaforik olarak hiç olmadığı kadar güçlü çağrışımlar yaratıyor. Türkiye’deki görsel sanat eğitimi ve günümüz sanat pratikleri üzerine geniş bir sahne sunan Base, 2020 seçkisine dair bir üstbaşlık olarak önerilen ‘Uzak Yakın’, 22 farklı şehirden, 33 farklı üniversiteden mezun olan 98 yeni nesil sanatçının farklı disiplinlerden yaratıcı üretimlerini bir araya getiriyor. Tam da bu günlerde, nefes darlığının sardığı bir dünyaya sanat aracılığıyla soluk vermek ve soluk almak çok daha anlamlı bir eyleme dönüştü. Base 2020’ye katılan 102 genç sanatçının da kendi şimdiki zamanları içinde açtıkları bu parantez oldukça değerli. Base’in içinde bulunduğumuz tüm koşullara ve her şeye rağmen, zorunlu olarak alınan fiziksel mesafelere rağmen, sanat aracılığıyla bir ‘buluşma’ yaratması çok değerli.