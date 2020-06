Çok özel Kapadokya kitabı için fırsat

Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, bugüne kadar sanatseverlere ulaştırdığı birbirinden değerli kitaplarla sanat yayıncılığı alanında ayrı bir yere sahip. Özellikle kültür hazinelerine odaklanan yayıncılık anlayışıyla, dünyanın gözbebeği olan tarihi mekânları mükemmel bir görsel ve metinsel zenginlikle okurlarına ulaştıran Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, her ay belirleyeceği bir kitabı %30 indirimle okurlara ulaştıracak.

Ahmet Ertuğ’un etkileyici perspektifiyle sunduğu görseller, saygın akademisyenlerin metinleri, büyük bir titizlikle seçilen özel cildi, kâğıdı ve mürekkebiyle kütüphanelerin en değerli köşesinde her daim yaşayan kitaplar, hem özel koleksiyoncular hem de sanat severlere hitap ediyor.

Bu ayın kitabı, ‘Panoramic Landscapes of Cappadocia’. Ülkemizin olağanüstü güzelliklerinden biri olan Kapadokya’nın büyüleyici atmosferini bugüne kadar görülmemiş bir görsel anlatımla sunan kitap, panoramik fotoğraflarıyla bölgeyi yaşatıyor okurlarına… Kitabın metinleri, bu yörenin arkeolojisi ve ortaçağ sanatı hakkında uzman Catherine Jolivet-Lévy tarafından kaleme alındı.

Nefes kesici bir doğa harikası ve sayısız medeniyetin izlerini bıraktığı masal diyarına kusursuz bir yolculuk için bu aya özel indirimle Panoramic Landscapes of Cappadocia okurlarla buluşuyor.



