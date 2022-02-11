Çok özel antolojiler

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Geçen hafta başladığım antoloji konusuna bu hafta da devam ediyorum. Antolojilerin yayımlanmasından sonra zaman zaman tartışmalara yol açtığı da bilinen bir gerçektir. Ziya Paşa’nın ‘Harabat’ına Namık Kemal ‘Tahrib-i Harabat’ isimli bir eserle cevap vermiştir. Yine 2001 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan, Mehmet H. Doğan’ın hazırladığı ‘Yüzyılın Türk Şiiri Antolojisi 1900 – 2000’ isimli seçki edebiyatçılar arasında tartışma yaratmış; Turgay Fişekçi, İsmet Özel, Özdemir İnce, Haydar Ergülen gibi isimlerin karıştığı bir polemiğe dönüşmüştü.

Bütün bu isimler dışında basın hayatımızda ufak hacimli, daha özel konularda hazırlanmış ya da genç şairlerin şiirlerini tanıtan antolojiler bulunmaktadır. Anadolu’nun değişik kentlerinde de basılan bu kitaplar pek çok genç edebiyatçının hayat ve eserleri hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Daha sonraları şöhretli birer kalem olacak edebiyatçılarımızın gençlik yıllarından izler taşıyan bu kitapların sayı olarak küçümsenmeyecek kadar çok olduklarını görmek mümkün. Onlarca kabul edebileceğimiz bu eserlerden bazılarını sıraladım:

- Abdullah Rıza Ergüven, Resimli Yedigün Şairleri Antolojisi 1937 - 1947, İstanbul, Marmara Basımevi, 1947, 128 sayfa.

- Ahmet Köksal, Aşk Şiirleri Antolojisi, İstanbul, Baha Matbaası, 1957, ilaveli 2. baskı, Yeditepe Yayınları.

- Ahmet Mustafa Kulâber, Öğretmen - Öğrenci Şairler Antolojisi, İstanbul, Sıralar Matbaası, 1961, 96 sayfa. Türk Töresi Yayınları.

- Ali Atan - Ahmet Acar, PTT’li Şairler Antolojisi, Ankara, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, 1960, 56 sayfa.

- Cemal Süreya (Seber), Mülkiyeli Şairler, İstanbul, Ekin Basımevi, 1966, 104 sayfa.

- Fahir Onger, Bugünkü Şiirimiz, İstanbul, Yaratış Mürettiphanesi, 1946, 80 sayfa.

- Faruk Çağlayan, Bugünkü Asker Şairler Antolojisi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1951, 88 sayfa.

- Feyzi Halıcı, Bizim Şairler Antolojisi, Konya, Yeni Kitap Basım Evi, 1952, 96 sayfa. (Kapak İstanbul, Ekicigil Matbaası’nda basılmış.)

- Halim Yağcıoğlu - Şahinkaya Dil, Türk Kadın Şairleri Antolojisi, Ankara, Güney Matbaası, 1966, 64 sayfa.

- Halim Yağcıoğlu, Öğretmen Şiirleri Antolojisi, Ankara, Güven Matbaası, 1965, 103 sayfa.

- Hüseyin Karakan, Şiirimiz 1956 (1955 yılında yayınlanmış en öz şiirler), İstanbul, İstanbul Matbaası, 1956, 80 sayfa

- Hüseyin Karakan, Türk Edebiyatında Yeniler, Son elli yılın en güzel 100 şiiri, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1955, 160 sayfa.

- Kabataş Lisesi Mezunları Cemiyeti (haz.), Kabataşlılar Şiir Antolojisi, İstanbul, Cemal Azmi Matbaası, 1959, 144 sayfa.

- Mehmet Turan Yakar, Veteriner Şairler Antolojisi, Ankara, Gürsoy Matbaası, 1960, 152 sayfa.

- Metin Eloğlu - Ümit Yaşar (Oğuzcan), Garip Şiirler Antolojisi, İstanbul, Baha Matbaası, 1968, 160 sayfa. Yay Yayınları.

- Osman Zeki Yılmaz, Yeni Şairler Yeni Şiirler 1960, İstanbul, Çelikcit Matbaası, 1960, 48 sayfa. Çevre Yayınevi yayını.

- Sabri Dil - Şahinkaya Dil, Resimli Ürün Antolojisi, Adana, Güney Basımevi, 1950, 90 sayfa.

- Şeref Turhan, Maraş’lı Şairler (Antoloji), Maraş, Şeref Basımevi, 1960, 128 sayfa.