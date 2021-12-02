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Çocukların masasında tiyatro var!

#Masamda Tiyatro Var#İş Sanat#Yiğit Sertdemir
Çocukların masasında tiyatro var

İş Sanat'ın YouTube kanalında 5 Aralık'ta başlayacak 'Masamda Tiyatro Var' çocukları hayal dünyasına doğru bir yolcuğa çıkarıyor. İki arkadaş, bir tiyatronun kapısını çalar ve 'Hayalde Seyahat' adlı oyunlarını nasıl hayata geçirecekleri hakkında tiyatro çalışanlarıyla sohbete başlar...

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İş Sanat, 'Masamda Tiyatro Var' ile çocukları hayal dünyasına doğru bir yolcuğa çıkarıyor. Kumbaracı 50 oyuncularının yer aldığı dizide İnci ve kukla Cancan kendi yazdıkları oyunun tiyatrosunu yapmak isterler. Nereden başlayacaklarını bilemeyen iki arkadaş, bir tiyatronun kapısını çalıp 'Hayalde Seyahat' adlı oyunlarını nasıl hayata geçirecekleri hakkında tiyatro çalışanlarına sorular sorarak, bir tiyatro oyunun yaratım aşamasına dair gerekli tüm bilgileri edinirler.
Dayanışma, hayal kurmanın önemi ve çevre sorumluluğu konularında mesajlar veren 'Masamda Tiyatro Var', her bölümünde farklı konuklarıyla küçük izleyiciler ile buluşacak. 
Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Yiğit Sertdemir’in yönetmenliğini üstlendiği video dizisinin senaryosu aynı zamanda İnci karakterini de canlandıran Ceyda Akel’e ait. Kukla Cancan’a ise Şirin Keskin İndere hayat veriyor. Maske ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban’ın yaptığı, Masamda Tiyatro Var 5 Aralık Pazar saat 15.00’te İş Sanat’ın Youtube kanalında yayında olacak.

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#Masamda Tiyatro Var#İş Sanat#Yiğit Sertdemir

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