Çocuklara neşe ve ilham verecek kitaplar

TUHAF KUŞ, Rocio Bonillla, çev.: Halil Türkden, Günışığı Kitaplığı, 35 sayfa: Alvaro’nun kanatları yok, kuş yemi sevmiyor. Ne gagası var ne de sesi cik cik diye çıkıyor. Parklarda, kütüphanelerde, dergilerde, ansiklopedilerde harıl harıl araştırma yapıyor yine de. Ama hayır, kendisine benzeyen tek bir kuş türüne bile rastlamıyor. Üstelik uçma denemesi de hüsranla sonuçlanıyor. Peki öyleyse Bayan Manolita neden ona “Suratın tuhaf bir kuşa benziyor” diyor ki?





BU KİTAP GRİ, Lindsay Ward, çev.: Ceren Ceylan, Bilgi Çocuk, 40 sayfa: Lindsay Ward farklılıklara ve öteki olma durumuna başka bir pencereden bakıyor. “Benim boyamama hiç izin vermiyorlar, azıcık gri olsa ne olur sanki?” diyen ve bizce son derece haklı olan Gri kitabı ele geçiriyor. Amacı gelmiş geçmiş en gri kitabı yaratmak. “Neden?” derseniz, o da bir renk sonuçta ve diğerleri kadar onun da hakkı sayfalarda yer almak. Afacan Gri’nin rengarenk hikâyesi böyle başlıyor işte.





KARNE HEDİYESİ AT KESTANESİ, Miyase Sertbarut, resimleyen: Emel Alp Sarı, Altın Kitaplar,

125 sayfa: İnsan karne hediyesi olarak at kestanesi verir mi hiç çocuğuna? Suphi’nin babası veriyor işte... Suphi bu kaderi tersine çevirmek için yüksek not almayı kafaya koyuyor ama ders çalışmak derseniz, hak getire. Her sınav öncesi türlü hileler... Ta ki okul müdürü tarafından fena halde trollenene dek…





ŞEHİRDE ÇOCUK OLMAK, Ezgi Berk, Ece Zeber, Final Kültür Sanat, 64 sayfa: Ezgi Berk’in öyküsü şehirde çocuk olmanın zorluklarını gözler önüne seriyor, elbette umudu da işaret ederek. Her ne kadar şehirde yaşamak gürültü, toz duman, keşmekeş, kalabalık, inşaatlar ve daha onlarca iç karartıcı şey demek olsa da bazen kalbinizi ısıtacak sürprizler çıkar karşınıza. Yeter ki es geçmeyin, şehir o an güzelleşiverir.





SÜRMELİ KEDİNİN ARAYIŞI, Beyza Akyüz, Tudem, 80 sayfa: Masal anlatıcısı ustasını aramak için yollara düşen Sürmeli Kedi, Ay’ın döngüsünü takip ederek halden hale geçiyor, her defasında efsunlu bir masal anlatıyor. Kulakları güzel sözlerle sulandığı için kalpleri yeşerenler, pürtelaşlığıyla eşyaları bile bıktırıp dile getirenler, aşkıyla harfleri dans ettirenler… Ne zaman ki Dolunay ışıldıyor, Sürmeli Kedi de ışığına kavuşuyor.





GÖKTE BİR TEKNE, Quentin Blake, çev.: Emrah İmre, Can Çocuk, 48 sayfa: Dünyanın dört bir yanından yüzlerce çocuğun hümanizm hakkındaki hayalleri ‘Gökte Bir Tekne’de hayat buluyor. Isabelle ve Nicolas kumsalda buldukları enkazın parçalarını birleştirdiklerinde bunun bir tekne olduğunu anlıyorlar. İçine atlayıp gökyüzüne açılınca inanılmaz maceraları da başlamış oluyor.





BEN... JANE, Patrick McDonnell, çev.: Gökçe Gökçeer, Meav Yayınları, 40 sayfa: 10 yaşındayken Afrika’ya gidip hayvanlarla iç içe bir hayatı düşleyen ve büyüdüğünde bunu gerçekleştiren Dr. Jane Godall’dan ilham alan ‘Ben… Jane’ kalbimize taht kuruyor. Her gün oyuncak şempanzesinin elinden tutup doğaya koşan küçük Jane, çocuklara hayallerinin peşinden gitmeleri için cesaret veriyor.







DEDEKTİF YAVRU MAYMUN, Brian Selznick, David Serlin, çev.: Aslı Tohumcu, Çınar, 200 sayfa: ‘Hugo Cabret ve Buluşu’ kitabıyla Caldedott Madalyası’na layık görülen Brian Selznick’ten görsel anlatının sınırlarını zorlayan bir başyapıt. Mücevherler mi kayıp, pizza mı çalındı, uzay gemisi mi kaçırıldı? Paniğe gerek yok, ‘Dedektif Yavru Maymun’ her şeyi aydınlatabilir. Onunla ipuçlarını takip ederseniz sırları çözebilirsiniz.



TIRTIL OSMAN’IN BİR GÜNÜ, Ayfer Gürdal Ünal, resimleyen: Doğan Gençsoy, Redhouse Kidz, 135 sayfa: Herkeste aynı söz: “Ya Osman sen benim psikolojimi mi bozmak istiyorsun?” Ya da; “Dikkat, çocuğun psikolojisini bozacaksın.” Tırtıl Osman da alıp başını gitmek yerine içini bize döküyor ve sabahtan gece yatana kadar geçen bir gününü, günlüğünden parçalar serpiştirerek anlatıyor.





TUHAF TESADÜFLER ŞİFRELİ KÂĞIT, Deniz Erbulak, resimleyen: Doruktan Turan, Doğan Egmont, 313 sayfa: Batu, Caner ve Naz’ın asansörde bulduğu kâğıttaki gizemli kelimeler çok tanıdık. Tam da amcalarının araştırdığı dolandırıcılık çetesi mevzusundaki isimler... O halde başlasın üç kardeşin şifreli mesajlaşmalar, gizli operasyon bilgileriyle dolu macerası...





DÜŞKAPAN, Abi Elphinstone, çev: Tuğçe Aysu Gümüş, İthaki Çocuk, 310 sayfa: Geçmişin kadim sırları ve karanlık büyülerle dolu bir macera. Her gece kâbuslarını dolduran davul sesleri ve maskeli siluetlerle örülü sahneyi bir gün tam karşısında buluyor Moll ve kabilesinin ondan sakladığı sırların peşine düşüyor. Önceleri sadece rüyalarına sızan Düşkapan’ın şimdi hayatının peşinde olduğunu da öğreniyor...





ÇOCUK SANATÇILAR, David Stabler, çizen: Dogie Horner, çev.: Onur Kaya, Hep Kitap, 198 sayfa: Okula gitmesi için her sabah yaka paça evden dışarı atılan Andy Warhol, arkadaşlarının zorbalığına uğrayan Dr. Seuss, merdiven altında uyumak zorunda kalan Jean Michel Basquiat... Türlü engellere rağmen sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen 16 sanatçının çocukluklarına bir yolculuk.