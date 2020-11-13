Çocuklara eğlenceli masallar

COVID-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen; Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı dünyaca ünlü masallar çocuklarla buluşuyor. ‘Kırmızı Başlıklı Kız’la başlayan seri kapsamında ‘Prenses ve Bezelye Tanesi’ 15 Kasım’da, ‘Hansel ve Gretel’ 22 Kasım’da, ‘Alaaddin’ 29 Kasım’da saat 15.00’te İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Masallar, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

Ayrıca 17 Kasım’da, Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız genç çellist Poyraz Baltacıgil, piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde bir resital verecek. W. Shakespeare’in ‘Romeo ve Juliet’ ve ‘12. Gece’ eserlerinden bölümlerin seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 18 ve 25 Kasım’da, Coşkun Karademir ve Buray 20 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da yayında olacak.