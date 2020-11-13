MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerÇocuklara eğlenceli masallar
GeriKitap Sanat Çocuklara eğlenceli masallar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 13.11.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Çocuklara eğlenceli masallar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklara eğlenceli masallar
Abone Olgoogle-news

Yeni sezonda dijital ortamda seyirci karşısına çıkacak İş Sanat, küçük sanatseverleri eğlenceli masallarla buluşturmaya devam ediyor.

COVID-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen; Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı dünyaca ünlü masallar çocuklarla buluşuyor. ‘Kırmızı Başlıklı Kız’la başlayan seri kapsamında ‘Prenses ve Bezelye Tanesi’ 15 Kasım’da, ‘Hansel ve Gretel’ 22 Kasım’da, ‘Alaaddin’ 29 Kasım’da saat 15.00’te İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Masallar, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.
Ayrıca 17 Kasım’da, Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız genç çellist Poyraz Baltacıgil, piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde bir resital verecek. W. Shakespeare’in ‘Romeo ve Juliet’ ve ‘12. Gece’ eserlerinden bölümlerin seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 18 ve 25 Kasım’da, Coşkun Karademir ve Buray 20 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da yayında olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle