Çocuklar en sevdikleri çizgi film karakterleriyle buluşuyor

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D&R’ın sömestr festivali kapsamında gerçekleşecek etkinlik ‘Bulmaca Kulesi’, ‘Elif’in Düşleri’ ve ‘Kuzucuk’ karakterlerini çocuklarla buluştururken müzik, dans ve fotoğraf çekimi gibi pek çok imkân sunuyor. Ayrıca bu karakterlerinin öykü, faaliyet ve boyama kitaplarının da ilk kez tanıtılacağı festival sayesinde çocuklar en sevdikleri karakterlerin hikayelerini okuyabilecek ve maceralarına katılabilecekler. Festival kapsamında TRT Çocuk Çizgi Film maskotlarıyla imza etkinliği de çocukları bekliyor. Doğan Çocuk’tan yayınlanan kitaplar şubat ayı sonuna dek yalnızca D&R mağazaları stantlarında olacak.