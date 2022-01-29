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Çocuklar en sevdikleri çizgi film karakterleriyle buluşuyor

#Doğan Çocuk#TRT Çocuk#Bulmaca Kulesi
Çocuklar en sevdikleri çizgi film karakterleriyle buluşuyor

Yarı yıl tatilinde çocuklar en sevdikleri TRT Çocuk karakterleriyle buluşuyor. Doğan Çocuk ve TRT Çocuk iş birliğiyle 29 Ocak Cumartesi günü D&R Küçükyalı Hilltown’da gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında çocuklar hem en sevdikleri karakterlerle bir araya gelme fırsatı yakalayacak hem de eğlenceli olduğu kadar öğretici vakit geçirecek.

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D&R’ın sömestr festivali kapsamında gerçekleşecek etkinlik ‘Bulmaca Kulesi’, ‘Elif’in Düşleri’ ve ‘Kuzucuk’ karakterlerini çocuklarla buluştururken müzik, dans ve fotoğraf çekimi gibi pek çok imkân sunuyor. Ayrıca bu karakterlerinin öykü, faaliyet ve boyama kitaplarının da ilk kez tanıtılacağı festival sayesinde çocuklar en sevdikleri karakterlerin hikayelerini okuyabilecek ve maceralarına katılabilecekler. Festival kapsamında TRT Çocuk Çizgi Film maskotlarıyla imza etkinliği de çocukları bekliyor. Doğan Çocuk’tan yayınlanan kitaplar şubat ayı sonuna dek yalnızca D&R mağazaları stantlarında olacak.

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#Doğan Çocuk#TRT Çocuk#Bulmaca Kulesi

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