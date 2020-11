Çocuk filozoflar tartışıyor

Felsefe öğretmeni Özge Özdemir’in çocuklarla yürüttüğü atölye çalışmalarından yola çıkarak kaleme aldığı ‘Çocuklar İçin Felsefe’ dizisi iki yeni kitapla devam ediyor. Dizinin her kitabında bir grup felsefe kulübü öğrencisi farklı bir kavramı masaya yatırıyor. Her çocuk kendi deneyimini paylaşıyor, diğerlerini dinliyor, sorular soruyor ve konular yavaş yavaş dallanıp budaklanırken ortaya yepyeni fikirler ve farklı bakış açıları çıkıyor.

İlk dört kitapta mitolojik hikâyeler eşliğinde öfke, kaygı, çatışma, üzüntü, sevinç gibi kavramları tartışmaya açan öğrenciler bu kez safsata ve otorite kavramları etrafında geziniyor. ‘Her Şakaya Gülünür mü?’de öğrenciler, arkadaşlarından birinin yaptığı espriden yola çıkarak mantık hataları üzerine konuşmaya başlıyor. Tartışma ilerledikçe espri, şaka, mizah gibi kavramlara daha yakından bakarak “Soğuk espriler karşısında neler hissederiz, neden öyle hissederiz, şaka ile espri arasında ne fark vardır?...” gibi sorulara cevap arıyorlar.

Özge Özdemir’in yarattığı atmosfer sayesinde kitap su gibi akan bir sohbet havasında seyrediyor. Birbiri ardına açılan konular, çocukların soruları ve konulara yaklaşımları bizi gerçek bir felsefe atölyesi ortamına taşırken aynı zamanda didaktikliği ortadan kaldırarak merakımızı her an canlı tutuyor.

‘Her Söze Güvenilir mi?’ adlı ikinci kitapta ise çocuklar önceki kitapla bağlantılı şekilde, yine safsatalar üzerinden, güç ve otorite kavramlarına bakıyorlar. “Otorite ve otoriter aynı şeyler midir, umut etmek ne zaman iyimser ya da kötümser nitelik kazanır, dozunda uyanıklık nedir?...” kitabın önemli sorularından bazıları. Serinin çocuklara kavramlarla ilgili yeni farkındalıklar kazandırması bir tarafa, bunu yapma şekli ayrıca dikkate değer. Özge Özdemir bizleri capcanlı bir ortama götürerek sorgulama, tartışma, akıl yürütme, eleştirel düşünce gibi felsefi süreçlere tüm sahiciliği ile tanık olmamızı sağlıyor.



HER

ŞAKAYA GÜLÜNÜR MÜ?

HER SÖZE GÜVENİLİR Mİ?

Özge Özdemir

Resimleyen: Ezgi Platin Atzel

Redhouse Kidz, 2020

(her bir kitap)

40 sayfa, 17 TL.











GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARIMIZ...

Kimi daha gün ağarmadan başlıyor çalışmaya, kimi geceleyin el ayak çekildiğinde.

Kışın dondurucu soğuğa, yazın bunaltıcı sıcaklara, pis kokulara aldırmadan her gün çöplerimizi topluyor, kaldırımları süpürüyor, yeni başlayacağımız güne tertemiz sokaklar bırakıyorlar. Gülşen Manisalı’nın yazıp Seda Çubukçi Antlı’nın desenleriyle renk kattığı ‘Çöp Adam’, görünmez kahramanlarımız temizlik işçilerinden biriyle tanıştırıyor bizleri ve her sabah çöp kamyonunun sesiyle uyanıp pencereye koşan küçük bir çocuğun heyecanına ortak ediyor. Bir gün Çöp Adam’ın kamyonu çamura saplanınca küçük çocuğun eline bu süper kahramanla tanışmak, ona yardım etmek ve canavar gibi gördüğü kamyonu kurtarmak için bulunmaz bir fırsat geçiyor.

Çöpleri toplamakla kalmayıp geri dönüştürülebilir malzemelerden oyuncaklar yapan Çöp Adam’ın da ufaklığa unutulmaz bir sürprizi olacaktır.



ÇÖP ADAM

Gülşen Manisalı

Resimleyen: Seda Çubukçi Antlı

Masalperest, 2020

24 sayfa, 26 TL.