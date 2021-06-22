CHP soru önergesiyle tekrar gündeme getirdi! Sabahattin Ali nasıl öldürüldü

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin ölüm nedeninin peşine düştü. Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge vererek “Ali’nin nasıl öldürüldüğü ile ilgili devletin istihbarat kayıtları dahil hangi bilgilerin mevcut olup olmadığını” sordu. Önergeyi yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konunun İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının görev ve yetki alanına girdiğini vurguladı.

Adıgüzel, Ali’nin Türk edebiyatının en büyük isimlerinden biri olduğunu anımsattığı önergesinde şunları aktardı:

KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE KATLEDİLDİ

“Sadece yaşadığı dönem ülkemizin kültür ve edebiyat ortamını değil kendisinden sonra gelen kuşaklarda şarkılara, türkülere, öykülere konu olarak kültür hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Ne yazık ki bu büyük usta korkunç bir şekilde katledilmiştir. Daha da acısı katlinden 2 ay sonra cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuş olmasına rağmen cenazesi ailesine teslim edilmemiş ve mezarının nerede olduğu halen bilinmemektedir. Sabahattin Ali’nin nasıl öldürüldüğü bugün halen bir muammadır.

CENAZESİNE NE OLDU

Sabahattin Ali’nin nasıl öldürüldüğü ile ilgili devletin istihbarat kayıtları dahil hangi bilgiler mevcuttur? Cenazesinin ormanlık alanda bulunmasından sonra neler yaşanmıştır? Bu sürecin detaylı kayıtları ve raporlar niçin kamuoyu ile paylaşılmamıştır? Cenazesine neler olduğu ve mezarının nerede olduğu konusunda bir araştırmanız olmuş mudur? Naaşının ilk gömüldüğü yerden çıkarılarak otopsi için götürüldüğü süreçte kaybolduğu veya bilerek kaybedildiği doğru mudur? Otopsi ve defin sürecinden hangi yetkililer sorumludur? Bu süreçle ilgili kayıtlarda neler vardır? Sabahattin Ali’nin mezar yeri devletin kayıtlarına göre neresidir? Bu yerin açıklanmamasının nedenleri nelerdir? Mezar yerinin bulunması bir hukuk devletinin boynunun borcu değil midir? Kayıtlarınıza göre Sabahattin Ali’nin öldürülmesi talimatını kim ya da kimler vermiştir? Bu konuda devletin yaptığı araştırmanın sonuçları nelerdir?”

İÇİŞLERİ VE ADALETİN YETKİ ALANINDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adıgüzel’in önergesine şu yanıtı verdi:

“Anayasanın 98’inci maddesi uyarınca Başkanlığınızca tarafıma gönderilen yazılı soru önergelerinden, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşların görev alanına giren konulara ilişkin önergeler cevaplandırılmaktadır. (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır. Sayın Adıgüzel tarafından verilen yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir.”