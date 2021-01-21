Ceyhan Saldanlı kitabının geliri eğitim bursu olacak

40 yılı aşan deneyimiyle, enerji sektörünün lider şirketleri arasında yer alan Aydem Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı’nın hayatını aktaran ‘Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı’ isimli kitap, Elma Yayınevi tarafından yayımlanarak raflarda yerini aldı. Hayrettin Üçüncü ve Leyla Saral tarafından kaleme alınan kitap, okuyucusunu Saldanlı’nın hayatında iz bırakan acı tatlı hatıra götürüyor.

İş hayatında karşılaştığı tüm yaşanmışlıklarının gücüyle hedefinin, uzakta yanıp sönen bir ışığa ulaşmak değil; ışıkları daima yanık tutmak, memleketi elektrikle, enerjiyle buluşturmak olduğunu ifade eden Saldanlı, insana ve başarıya adanmış yaşam öyküsünü okuyucuyla buluşturuyor. Ceyhan Saldanlı’nın iş hayatında önemli yer tutan girişimlerini, gelecek hedeflerini, sıfırdan zirveye giden yoldaki çabalarını, kariyer yolculuğunda karşılaştığı trajik olayları ve keskin virajları anlatan “Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı”, pek çok genç profesyonel için rehber niteliği taşıyor.

‘Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı’ kitabından elde edilecek gelir ise eğitim bursları için bağışlanacak.