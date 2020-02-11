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Kitap Sanat
Haber Giriş: 11.02.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Cevdet Erek'ten yeni sergi

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Cevdet Erek'ten yeni sergi

Cevdet Erek’in Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi Arter'de. Büyük Bergama Sunağı’nın mimarisini ve serüvenini yeniden yorumlayan sergi, 27 Şubat'tan itibaren Arter’de, Galeri 1’de ziyarete açık olacak.

Sanatçı Cevdet Erek’in Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı sesli bir mimari yerleştirmeden oluşan Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi, 27 Şubat’ta açılıyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı’nın mimarisini ve serüvenini yeniden yorumluyor. Cevdet Erek’in yapıtı, beyaz mermer kullanılarak inşa edilmiş antik sunağın yapısını soyutlayarak hoparlörler ve hoparlör kasaları da içeren bir ahşap konstrüksiyona dönüştürüyor; Gigantlar ile tanrılar arasındaki savaştan sahnelerin betimlendiği Büyük Friz’i, sergi mekânına farklı sesler yayan bir hoparlör frizi olarak yeniden yorumluyor.

 

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