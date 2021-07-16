‘Caz’lı eylülde yerinizi ayırtın!

Nitai Hershkovits Trio-Eylül Ergül Quartet

‘Folk ve progresif soslu caz gecesi’ olarak tanımlanan bu konserde müziğinde zıtlıkları birleştiren piyanist ve besteci Nitai Hershkovits’i izleme şansını yakalayacağız. İsrail asıllı müzisyen adını, ünlü caz basçısı Avishai Cohen’le yaptığı işlerle duyurdu. Caz ve klasik müziği harmanlayan Hershkovits’in bu eklektik tarzı The Guardian tarafından “Hank Jones gibi ipeksi tonu, eski bir piyano swinger’ını andırıyor” diye yorumluyor. Şarkılarında mutluluk ve melankoliyi birleştiriyor. Her canlı performansında müzikle bir hikâye yaratıyor ve adeta yaratıcı sınırları zorluyor. Öncesinde ise Eylül Ergül’ün, Türkiye cazının usta isimleri Serdar Barçın, Ozan Musluoğlu ve Ferit Odman eşliğindeki dörtlüsü sahnede olacak. (2 Eylül Perşembe 20.00, Feriye)

Angelique Kidjo ‘An African Odyssey’

Daha önce birçok kez festival sahnesine konuk olan Angelique Kidjo, bu kez ‘An African Odyssey’ projesiyle seyircinin karşısına çıkacak. Otoriteler tarafından ‘Afrika’nın yaşayan en önemli divası’ olarak adlandırılan Kidjo, dört Grammy sahibi ve UNICEF’in iyi niyet elçisi... Yann Arthus-Bertrand’ın ‘Mother Nature’ (Tabiat Ana) filmi için yaptığı şarkıları geçen ay yayımlayan sanatçı, Afrika’nın sesini tüm dünyaya duyuruyor. Kidjo, caz, hip hop, Afrika rumbası, salsa, funk, Benin halk geleneklerini bir arada harmanladığı müziğiyle tutkulu bir sahne performansı ortaya koyuyor. Özellikle şarkı söylemesindeki ritmik tarzı, sesinin benzersiz olmasını sağlıyor. (6 Eylül Pazartesi 21.30, The Marmara Esma Sultan Yalısı)

Arlo Parks-Geeva Flava

Arlo Parks, son dönem Londra müzik sahnesinin en dikkat çekici isimlerinden. Aynı zamanda da şair olan Parks’ın sakin sesi ve adeta dört bir yanınızı sarmalayan naif şarkı sözleri imzası. Sanatçıyı kariyerinin en önemli döneminde İstanbul’da izleyecek olmamız ise bizim şansımız. İsmini ilk kez işitiyorsanız eğer ‘Cola’, ‘Eugene’ ve ‘bir neslin sesi’ etiketini kendine yapıştıran ‘Super Sad Generation’ şarkıları nasıl bir müzik yaptığına dair bir yol haritası. Konserlerinde yaylıların gücünü sahnesine yansıtan Parks, caz ve indie pop arasında geçiş yaptığı müziğinde şiirsel bir dil kullanıyor. Sahnede biraz utangaç ama sesinin tüm gücünü seyircisine yansıtıyor. Sanatçı öncesi sahnede, türler arasında müzik yapan Geeva Flava olacak. (10 Eylül Cuma 20.00, Beykoz Kundura)

Stefano Di Battista ‘Morricone Stories’ - Ferit Odman Quintet

Alto ve saksofon Stefano Di Battista, büyük besteci Ennio Morricone’un müziklerine adanan yeni albümü ‘Morricone Stories’in turnesi kapsamında İstanbul’da olacak. Battista, ‘İyi, Kötü, Çirkin’, ‘Birkaç Dolar İçin’, ‘Bir Zamanlar Amerika’da’ gibi kült filmlerin unutulmaz müziklerine imza atan Morricone’yi caz formunda dinleyiciyle buluşturuyor. Morricone’nin daha önce yayımlanmamış ‘Flora’ adlı eserine albümünde yer veren Battista, canlı performanslarında da bu şarkıyı seslendiriyor. Sinematografik etkisinin güçlü olacağı müzikal bir ziyafet yaşayacaksınız. Gecenin açılışını ise Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Ferit Odman öncülüğündeki beşli yapacak. (14 Eylül Salı 19.45, Sultan Park-Swissotel The Bosphorus)

Kenan Doğulu ‘İhtimaller’

90’lardan bugüne Türkçe sözlü popun en güçlü isimlerden Kenan Doğulu, klasikleşmiş şarkılarını caz formuyla seslendirdiği ‘İhtimaller’ albümünü 2016 yılında yayımladı. Doğulu, ilk kez İstanbul Caz Festivali programında bu albümünün de gücüyle yer alıyor. Kendisine sahnede adeta bir caz müzisyenleri ordusu eşlik ediyor; piyanoda Ercüment Orkut-Can Çankaya, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Mehmet İkiz-Ferit Odman, trompette Şenova Ülker, trombonda Bulut Gülen, saksofonda Engin Recepoğulları ve vokalde Sibel Gürsoy ile Tuba Önal... Festivalin çizgi dışı konserlerinden biri olacağına ve yüksek bir enerjinin bizi karşılayacağına hiç şüphe yok. (15 Eylül Çarşamba 21.30, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu)

Altın Gün-Evdeki Saat

Jasper Verhulst’un 70’lerin Anadolu rock’ıyla tanışmasının ardından Merve Daşdemir’in vokalini grubuna katmasıyla ortaya çıkan Altın Gün, yeni albümü ‘Yol’u geçen mart ayında yayımladı. Grup, uzun bir aradan sonra Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya geliyor. Amsterdam merkezli grup, klasikleşmiş Anadolu türkülerini saykedelik ve funk tınılarıyla farklı bir hale getiriyor. Festival ekibinin “Dünyaya göbek attıran grup” olarak tanımladığı Altın Gün, yaptığı müzikle Türk müziğini sınır ötesine taşırken özünü bozmadılar ve Grammy’e kadar aday oldu. Pandemi sıkıntısını attıran bir konser olacak! (16 Eylül Perşembe 19.45, Turkcell Vadi)

Mabel Matiz Feat. Niels Broos

Festivalin en farklı işbirliğinde “Ben de oradaydım” demek istemez misiniz? Mabel Matiz, son dönemde müziğini değiştirmekle kalmadı, onu sanatsal bir görsel dille de sunmaya özen gösterdi. Arkaya değil öne doğru bakan müzisyenlerden Matiz, festival kapsamında elektronik caz müzisyeni Niels Broos ile sahne alacak. Hollandalı müzisyen Broos, Miles Davis ilhamıyla müziğin hayatını keşfediyor ve müziğin çok daha derin olduğunu söylüyor. Klavyesinden çıkan hipnotik müziği bu kez Mabel Matiz tamamlayacak. İkilinin farklı şehirlerden, farklı müzik disiplininden ortaya nasıl bir şey çıkacağı ise şimdiden oldukça merak edilesi... (24 Eylül Cuma 21.00, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu)

GECE GEZMESİ VE PARKLARDA CAZ

Festivalin ‘Gece Gezmesi’ bölümü bu yıl 18 Eylül günü Beykoz Kundura’da gerçekleşecek. Gecede elektrikli konserleriyle son dönemde müzikal sınırları zorlayan Alp Ersönmez ve Çağrı Sertel sahneye çıkacak. Ayrıca Dilan Balkay ve Kâzım gibi bağımsız sahnenin yeni isimleri de konuk olacak. Parklarda Caz konserleri de eylül ayı boyunca ücretsiz olarak Maçka Demokrasi Parkı, Habitat Parkı (Şişli), Fenerbahçe Parkı (Kadıköy), Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Sanatçılar Parkı’nda (Beşiktaş) düzenlenecek.

FESTİVAL DİREKTÖRÜ İZER’DEN TÜYOLAR

Harun İzer (İstanbul Caz Festivali Direktörü): Festival direktörü olarak aslında programdaki konserler arasından seçim yapmam oldukça zor. Bu yıla özel bir konser olan Mabel Matiz feat. Niels Broos konserinden başlayabilirim. Çünkü Türkiye pop sahnesinin en sevilen isimlerinden Mabel Matiz ile Hollanda’nın en parlak keyboard’cularından Niels Broos’un buluşması festivalin en farklı gecelerinden biri olacak. Nitai Hershkovits Trio, belki herkesin aşina olduğu bir müzisyen olmayabilir ama cazseverlerin mutlaka keşfetmesi gereken bir isim, o yüzden onu da önerebilirim. Son olarak Melike Şahin; pek bilinmez ama kendisi bir zamanlar İstanbul Caz Festivali ekibinde de yer almıştı. Yıllarca sahnelerde keyifle izlediğim isimlerden biri. Sevgili Melike’yi de listeye eklemiş olayım.