Caz’ınızı nasıl alırsınız?

Radiohead’in gitaristi Ed O’Brien, namı diğer EOB, İstanbul'da ilk kez PSM Caz Festivali’nde sahneye çıkacak.

CAZSEVERLER İÇİN

◊ Mulatu Astatke (11 Mayıs): Ethio-jazz’ın babası modern Amerika cazını Afrika sound’uyla birleştirmesiyle meşhur. 60’ların sonlarında yeni bir müzikal form yaratarak Etiyopyalı folklorik öğelere enstrümantal parçalarında yer verdi. Tarihi bir konser anına şahit olacaksınız.

◊ Yellowjackets (18 Mayıs): 70’li yılların sonunda kurulan ikonik caz grubu 17 kez Grammy ödülüne layık görülmesiyle bile farkını ortaya koyuyor. Füzyon bir müzik ortaya koyan ve dünyanın müziği en çok taklit edilen grubunun konseri stiller arası bir yolculuk yaşatacak.

◊ Hiromi (5 Haziran): Hiromi, Japonya’nın tarihsel dokusundan, minimal sanatından etkilenerek piyanosunda harika caz sound’ları ortaya çıkarıyor. Piyanodaki hızı ve naifliği sizi şaşkına döndürecek.

◊ Tord Gustavsen Trio / Eivind Austaud Trio (26 Haziran): Nordik caz dünyasının en önemli piyanisti Tord Gustavsen ve Eivind Austad Trio, David Bowie’ye ithaf ettikleri caz projesiyle İstanbul’da olacak. Derinlikli bir performans sergileyecek olan ikili, kült olmuş şarkıları farklı yorumlarla icra edecekler.

ALTERNATİF MÜZİK TUTKUNLARINA

◊ Alexandra Saviour (15 Mayıs): Festival, yeni müzik keşfetmek için de birebir. Atmosferik ve saykedelik müziği ile gelecekte çokça adını duyuracak olan Alexandra Saviour’u kaçırmayın!

◊ Suede (17 Mayıs): Britpop’un kurucularından Suede, sahnede eskisinden daha diri ve daha enerjik. Şarkılarında İngiliz romantizmini kışkırtıcı gitarlarla birleştiriyorlar. Ortaya ise senelerdir asla eskimeyen şarkılar çıkıyor. Festivalin efsanevi konseri olacak.

◊ Weyes Blood (19 Haziran): Geçen yıl çıkardığı ‘Titanic Rising’ albümüyle istisnasız birçok müzik dergisi tarafından yılın en iyileri arasında gösterildi. Kusursuz bir sese ve sarsıcı bir müziğe sahip olan Weyes’in kariyerinin en üretken dönemine şahit olacağız.

◊ Metronomy (11 Haziran): İngiliz grup, eğlenceli sahne performansı, adeta indie marşı haline gelen hit parçalarıyla bir kez daha İstanbul’da. Grup, geçen yıl çıkardığı yeni albümü elektronik indie türündeki ‘Metronomy Forever’dan da şarkılar seslendirecek.

◊ EOB (1 Temmuz): Radiohead’i ülkemizde izleme şansına sahip olamadık ama gitaristi Ed O’Brien, namı diğer EOB, ilk kez Caz Festivali’nde. Konuklarıyla sahneye çıkacak olan EOB, 17 Nisan’da da yeni albümünü dinleyicisine sunuyor. Gitarı ve sesiyle dinleyicisine sürreel bir dünya yaratacak.

◊ Angel Olsen (29 Haziran): Son dönemin en güçlü kadın vokallerinden indie kraliçesi Angel Olsen, geçen yıl çıkardığı ‘All Mirrors’ albümünün turnesi kapsamında karşımızda. Bu kez çok daha karanlık bir performans sunacak.

DÜNYA MÜZİĞİYLE BİR ARADA

◊ Salif Keita (9 Mayıs): “Afrika’nın Altın Sesi” olarak tanınan Salif Keita, caz, funk ve pop seslerini Batı Afrika gelenekleriyle bir araya getiriyor. Şarkıcı, tarihinin son turnesinde afro-beat’den de örnekler sunuyor.

◊ Fatoumata Diawara / Tony Allen & Jeff Mills (15 Mayıs): Tony Allen ve Jeff Mills geçmişle geleceği birleştirerek yoğun, kusursuz bir an; dijitalin ve analoğun, cazın ve elektroniğin, Afrika ve Amerika’nın buluştuğu bir müzik yaratıyor. Ünlü ikili, modern Afrika müziğinin en canlı temsilcilerinden biri olan Fatoumata Diawara ile aynı gecede konuk olacak. Diawara özellikle dünya müziğinin en önemli isimlerinden.

◊ Tinariwen (5 Haziran): Sahra çöllerinde yaşayan bir avuç Tuareg göçebesi, Afrika blues’u ile sınırları zorluyor. Çölün ortasında çaldıkları elektrogitarlar ve çoksesli vokalleri ile uzun bir yolda geçen masalın içindeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlıyorlar.

DANS ETME VAKTİ

◊ Woodkid (30 Mayıs): Yönetmen, müzisyen ve fotoğrafçı Yoann Lemoine mahlasıyla Woodkid, elektronik ve klasik müziğin birleşiminden sahnede görsel ve işitsel bir deneyim sunuyor. Yepyeni şarkılarını ilk kez dinleyeceğiz.

◊ Chromatics / Desire (15 Haziran): Chromatics, karanlık ve gizemli müziğini disko sosu ile tamamlayarak sunuyor. Özellikle cover’larla şarkı listelerini çok daha renkli bir hale getiriyorlar.

◊ Parov Stelar (16 Haziran): Avusturya’nın electro swing türündeki en önemli grubu, bir an bile yerinde duramayacağınız çok özel bir performans sergileyecek. Grup, adeta yazın gelişini bu konserle duyuracak.

◊ Pet Shop Boys (3 Temmuz): Pet Shop Boys, ‘The Greatest Hits Live’ yani 80’lerden bugüne hit olmuş bütün şarkılarını seslendirdiği konseri ile karşımızda olacak. İngiliz elektronik pop efsaneleri, hâlâ dans ettirebildiklerini ve seslerinin yaşlanmadığını bize bir kez daha gösterecekler.

FESTİVALE MÜNHASIR PROJELER

◊ Erol Evgin Caz Söylüyor (7 Mayıs): Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, PSM Caz Festivali kapsamında ilk kez sahnede caz seslendirecek. Evgin, altın şarkılarını caz müzik formlarında yeniden düzenlenen versiyonlarıyla seslendirecek. Sanatçıya, piyanist Can Çankaya’nın yönettiği, Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden oluşan caz orkestrası eşlik edecek.

◊ Fatih Erkoç 50. Sanat Yılı (3 Haziran): Fatih Erkoç, 50. sanat yılını festivale özel gerçekleştireceği, birbirinden değerli konuklarla sahneyi paylaşacağı bir senfoni konseriyle kutlayacak. Sanat hayatında cazdan popa birçok müzik türünü başarıyla söyleyen Erkoç, birbirinden usta müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

◊ Jehan Barbur sings Nat King Cole (22 Mayıs): Uzunca bir süredir kendi yapıtları dışında eserler seslendirmeyen Jehan Barbur, festivale özel ilk kez gerçekleştireceği performansıyla Nat King Cole eserlerini yorumlayacak. Caz tınıları ve Jehan Barbur’un kendi dünyasından eserleri benzersiz bir atmosferde harmanlanacak.

AMAN KAÇIRMAYIN

◊ Jethro Tull, 12 Mayıs akşamı prograsif rock ve cazı harmanladığı ‘The Prog Years’ turnesi kapsamında karşımızda.

◊ Kovacks, 21 Mayıs günü, çektiği acılardan ilhamla yazdığı soul şarkıları seslendirmeye gelecek.

◊ Rufus Wainwright, 2 Haziran’da, barok pop olarak adlandırdığı, kimi zaman indie sınırlarındaki enteresan sahnesiyle geliyor.

◊ Peter Hook, 10 Haziran’da Joy Division ve New Order şarkılarının post punk versiyonlarını çalacak.

◊ Temples, 20 Mayıs’ta, saykedelik şarkılarından oluşan, yerinizde duramayacağınız bir performans sunacak.

◊ Fantastic Negrito, 16 Mayıs’ta şaşırtıcı gitar tekniği ve vokaliyle retro rock tarzıyla sizi büyülemeye geliyor.

4. PSM Caz Festivali’nin biletleri Zorlu PSM gişelerinde ve passo.com.tr’de satışta.