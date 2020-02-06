Cazın genç yetenekleri

16. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın kazananları belli oldu. 3 Şubat Pazartesi Nardis’te yapılan final gecesinde yarışmacılara piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, basta Ozan Musluoğlu davulda Ekin Cengizkan’dan oluşan house band eşlik etti. Yarışma ödülleri şu şekilde dağıtıldı:



Çağla Karaali, Letonya’nın Riga başkentinde 1-4 Nisan 2020 tarihleri arasındaki, “Jazz Stage” Vokal Yarışması’na katılmaya hak kazandı.





Çağla Karaali

İstanbul Caz Festivali çerçevesinde daha sonra belirtilecek bir mekânda Berk Sarı sahne alacak.

Nardis’te sahne alma olanağına Çağla Karaali, Evrencan Gündüz, Melodi Begüm Ünlüsü Holler, Berk Sarı hak kazandı.

The Badau’da sahne alma olanağına Ceren Bilgin, Saynur Eren hak kazandı.

Sibel Köse Vokal Atölyesi özel ödülü Deniz Oral’a verildi.

Ece Göksu özel ödülü olan Gümüşlük Caz Kampı davetini Ceren Bilgin hak kazandı.

Başak Yavuz özel ödülü Evrencan Gündüz’e gitti, Singer Songwriting özel kurs ve derslerine katılım hakkı aldı.

Özel radyo ödülü ise NTV Radyo’da Hakan Rauf Tüfekçi’nin ‘Cazın Büyüsü’ programına Alp Kıyıcı davet aldı.

Her yıl ayrıca bir de enstrüman dalında açılan yarışma bu yıl davul dalında olup, Nardis’i temsilen Litvanya Jazz Stage’e Mehmet Ali Şimaylı gidecek.

Jüri üyeleri:

Aydın Kahya / Hacettepe Ün. Caz Vokal Bölüm Başkanı

Başak Yavuz / Bahçeşehir Caz Vokal Bölüm Başkanı

Cem Tuncer / müzisyen

Ece Göksu / müzisyen

Engin Gencer / tonmaister

Eren Noyan / müzisyen, The Badau Sahibi

Hakan Tüfekçi / NTV Radyo ‘Cazın Büyüsü’ Yapımcısı

Harun İzer / İKSV Caz Festivali Direktörü

Önder Focan / müzisyen

Sebla Pekcan / Selimiye Piano Bar Sahibi

Sedat Ergin / Hürriyet Gazetesi yazarı

Sibel Köse / müzisyen